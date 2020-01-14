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Потоп в Ocean Plaza: Полиция грозит уголовкой

14:13
Потоп в Ocean Plaza: Полиция грозит уголовкой - фото 1
Потоп в Ocean Plaza: Полиция грозит уголовкой

Полиция Киева открыла уголовное производство из-за аварии теплотрассы у столичного ТРЦ "Ocean Plaza".

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Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

По факту происшествия следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 270-1 ("Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства") Уголовного кодекса Украины. Позже правоохранители переквалифицировали дело по ч. 1 ст. 275 ("Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений").

В случае доказательства вины обслуживающей компании, ответчику грозит штраф от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, в результате прорыва теплотрамагистрали затопило всю территорию у ТРЦ "Ocean Plaza" . Авария полностью парализовала движение транспорта; несколько человек получили ожоги. Подробности читайте по ссылке.

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