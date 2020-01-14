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Потоп в Ocean Plaza: 10 людей пострадали, ремонтники борются с ЧП – ФОТО

11:30
Потоп в Ocean Plaza: 10 людей пострадали, ремонтники борются с ЧП – ФОТО - фото 1
Потоп в Ocean Plaza: 10 людей пострадали, ремонтники борются с ЧП – ФОТО

Во вторник, 14 января, у столичного ТРЦ Ocean Plaza прорвало тепломагистраль. В результате аварии был затоплен первый этаж торгового центра.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

По данным медиков, в результате происшествия пострадали 10 человек.

Потоп в Ocean Plaza: 10 людей пострадали, ремонтники борются с ЧП – ФОТО - фото 194278

Трем из них помощь была оказана на месте, семеро находятся в больнице.

Потоп в Ocean Plaza: 10 людей пострадали, ремонтники борются с ЧП – ФОТО - фото 194279

На данный момент на месте ЧП работают ремонтники, дежурят медики и патрульные полицейские.

Потоп в Ocean Plaza: 10 людей пострадали, ремонтники борются с ЧП – ФОТО - фото 194280

Сам же ТРЦ оцеплен охраной.

Потоп в Ocean Plaza: 10 людей пострадали, ремонтники борются с ЧП – ФОТО - фото 194274

Как уточнили в КП "Киевтеплоэнерго", ремонт аварийного участка будет окончен за сутки до 15 января.

Потоп в Ocean Plaza: 10 людей пострадали, ремонтники борются с ЧП – ФОТО - фото 194277

Напомним, в результате прорыва теплотрамагистрали затопило всю территорию у ТРЦ "Ocean Plaza" . Авария полностью парализовала движение транспорта; несколько человек получили ожоги. Подробности читайте по ссылке.

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