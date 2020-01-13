Киевский ТРЦ Ocean Plaza эпично затопило ВИДЕО

Ocean Plaza и ее окрестности / ТСН

Вечер понедельника, 13 января, в столичном ТРЦ Ocean Plaza получился очень мокрым - в торговом центре произошло ЧП.

В гигантском торговом центре прорвало теплосеть - хлынула горячая вода, которая за быстрое время затопила нижние этажы.

Людей из Ocean Plaza экстренно эвакуировали. Однако люди бежать с места ЧП не спешили и массово начали "запиливать видосы" и выкладывать их в соцсети.

Потоп в Ocean Plaza - 13.01.2019:

К сожалению, без пострадавших не обошлось - несколько людей получили ожоги конечностей. Как сообщает Информатор, одна женщина сильно обварила ноги. Однако ситуация под контролем насолько это возможно - на месте уже работают коммунальщики, также дежурят правоохранители, сотрудники ГСЧС и, что самое важное - медики.

Следует отметиить, что чрезвычайные службы сработали оперативно и профессионально. Спасатели помогли всем эвакуироваться из ТРЦ, некоторых людей выносили на руках. Благодаря этому удалось избежать тяжелых последствий и, возможно, жертв.

Слово очевидцу ЧП

Отметим, что и вся территория рядом с Ocean Plaza покрыта горячей водой и паром. Все это создает просто инфернальную картину.

Сайлент Хилл в центре Киева:

Как сообщает 24 канал, из-за воды и пара в районе полностью остановилось движение транспорта - водители просто не видят, куда им ехать, а памятуя о недавней истории, когда в результате похожей аварии также в центре Киева под землю провалилсь две машины, решили не рисковать и не пробиваться с боями на свой страх и риск.

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Верный спутник ЧП - пробки в 10 балов

ТРЦ в "тумане"

О причинах ЧП пока не сообщается, однако уже сейчас можно сказать, что ущерб зданию и находящимся в нем тогововым площадям нанесен немалый. Однако, судя по всему, вина не на ТРЦ, а на коммунальщиках - в этом районе постоянно случаются аварии, из-за чего проваливается асфальт, а из-под земли хлещет кипяток.

Пострадали не только тороговые площади, но и припаркованные в районе авто. Также рядом с ТРЦ чуть не ушла под землю маршрутка (на фото).

Пострадавшим же остается невесело шутить про неудачный нейминг - если называешь ТРЦ Ocean Plaza - жди потопа. Наверняка русские владельцы торгового центра об этом не думали, когда продумывали концепцию.