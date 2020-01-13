Киевский ТРЦ Ocean Plaza эпично затопило ВИДЕО
Вечер понедельника, 13 января, в столичном ТРЦ Ocean Plaza получился очень мокрым - в торговом центре произошло ЧП.
В гигантском торговом центре прорвало теплосеть - хлынула горячая вода, которая за быстрое время затопила нижние этажы.
Людей из Ocean Plaza экстренно эвакуировали. Однако люди бежать с места ЧП не спешили и массово начали "запиливать видосы" и выкладывать их в соцсети.
Потоп в Ocean Plaza - 13.01.2019:
К сожалению, без пострадавших не обошлось - несколько людей получили ожоги конечностей. Как сообщает Информатор, одна женщина сильно обварила ноги. Однако ситуация под контролем насолько это возможно - на месте уже работают коммунальщики, также дежурят правоохранители, сотрудники ГСЧС и, что самое важное - медики.
Следует отметиить, что чрезвычайные службы сработали оперативно и профессионально. Спасатели помогли всем эвакуироваться из ТРЦ, некоторых людей выносили на руках. Благодаря этому удалось избежать тяжелых последствий и, возможно, жертв.
Слово очевидцу ЧП
Отметим, что и вся территория рядом с Ocean Plaza покрыта горячей водой и паром. Все это создает просто инфернальную картину.
Сайлент Хилл в центре Киева:
Как сообщает 24 канал, из-за воды и пара в районе полностью остановилось движение транспорта - водители просто не видят, куда им ехать, а памятуя о недавней истории, когда в результате похожей аварии также в центре Киева под землю провалилсь две машины, решили не рисковать и не пробиваться с боями на свой страх и риск.