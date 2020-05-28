Холостяк 10 - постшоу: Как сложились отношения Макса и Даши

Как сложились отношения Макса и Даши / СТБ

В пятницу, 29 мая, в эфире СТБ будут расставлены все точки над "i" в десятом сезоне шоу Холостяк. Именно тогда выйдет постшоу, которое и расскажет, что было после финала в Барселоне.

Не секрет, что между съемками шоу Холостяк и эфирами проходит достаточное количество времени. Десятый сезон исключением не стал.

Как известно, в финале главный герой - Макс Михайлюк - остановил свой выбор на 23-летней гимнастке из Кривого Рога Даше Ульяновой, а более опытной модели Дане Оханской был дан от ворот поворот. Казалось бы, живите и будте счастливы, однако - нет.

Макс в соцсетях начал постить глубокомысленные сообщения о иллюзорности бытия и коварстве женщин. Даша в свою очередь в постах хвалила себя и выставляла свои фактурные прелести на показ, однако не распространялась по то, как же сложились ее отношения с Холостяком.

Также интриги добавили слухи о новой якобы избраннице Макса Михайлюка - в инсте объявилась киевлянка Полина Ковалевская, которая толсто намекнула, что с Дашей покончено и теперь с летчиком-одесситом "мутит" она.

В общем, вопросов накопилось на полноценный выпуск постшоу. Тем более, что на него соберутся все яркие участники 10 сезона. Естественно, вместе с Дашей, Даной и Максом. Посмотрим, что из этого выйдет.

Холостяк 10 постшоу - смотреть онлайн - 29.05.2020:

Начало онлайна постшоу Холостяк 10 - в 19:00 на СТБ.