Холостячка: Героиня, правила шоу и дата выхода

Ксения Мишина - теперь Холостячка / СТБ

Канал СТБ объявил о начале съемок нового реалити шоу. Это будет женская версия шоу "Холостяк" и будет называться "Холостячка".

Героиня

Первой украинской Холостячкой, которая будет искать любовь в телепроекте, стала актриса театра и кино, звезда сериала «Крепостная», победительница «Танцев со звездами» Ксения Мишина.

Ей 30 лет, у нее есть 8-летний сын, но нет простого женского счастья. Именно его она будет искать в рамках реалити-шоу "Холостяк".

Первая украинская Холостячка признается, что построить отношения с мужчинами ей бывает непросто из-за того, что они видят в ней, в первую очередь, актрису.

«Когда мужчина узнает, что я актриса, его первая реакция: «Ух ты, какая у тебя интересная профессия!». Но как только этот мужчина начинает претендовать на меня как на женщину, появляются сложности в общении, ревность, недоверие моим словам и эмоциям: раз ты актриса – ты можешь, глядя в глаза, легко соврать, сыграть. Но я верю в то, что в ближайшем будущем обязательно встречу свою судьбу - уверенного самодостаточного мужчину, который воспримет мою профессию с интересом и будет не только наблюдать за моим карьерным ростом, но и всячески содействовать", - поделилась Ксения Мишина.

Ведущий

Ведущим нового романтического реалити будет Григорий Решетник, который стал символом и музой "Холостяка". Теперь звезда СТБ будет помогать искать настояющую любовь девушке.

Дата выхода

Точной даты премьеры нового шоу пока нет. Учитывая ситуацию с карантином, пандемией и прочим - не мудрено.

Тем не менее, во время эфира постшоу Холостяк 10 прозвучало обещение выпустить шоу уже осенью 2020. Пока поверим на слово.

Съемки шоу

Производством проекта занимается команда под руководством директора студии StarLightProduction Анны Калины. Эта же бригада снимала и мужской "Холостяк".

«Мы много лет хотели «Холостячку», а когда в «Крепостной» появилась Мишина, я лично поняла, что этому проекту на СТБ – быть! За последние несколько лет Ксения стала главным открытием украинского кино, выиграла известный танцевальный проект, покорила сердца миллионов зрителей своей красотой, харизмой и ролями роковых женщин. Но за успехом и стабильностью есть другая Ксения – любящая мама и дочь, которая, как и многие украинские женщины, сама обеспечивает свою семью, сама воспитывает 8-летнего сына. Она сильная и самостоятельная, но все равно продолжает искать свою опору в жизни, свою вторую половинку, чтобы сказать ему ту самую фразу, которую много раз произносила в кадре, - рассказывает Анна Калина.

Участники проекта

Мужчины, готовые побороться за сердце Ксении, могут заполнить анкету на сайте телеканала СТБ. Их ждут кастинги и потенциально - любовь красавицы-актрисы