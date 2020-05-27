Наречена для тата 3 сезон - Дата выхода и участники шоу

Наречена для тата 3 сезон стартует 5.06.2020 / СТБ

В пятницу, 5 июня, в 19:00 на канале СТБ стартует третий сезон проекта «Наречена для тата». Все подробности нового сезона - в материале Без Табу.

Дата выхода

Третий сезон «Наречена для тата» будет выходить по пятницам в 19:00 - в это время выходил весенний хит СТБ - “Холостяк”. Премьера - 5 июня 2020.

Участники третьего сезона

чемпион мира по пауэрлифтингу

хиромант

многодетный отец

дауншифтер-изобретатель веломобилей

банковский работник

миллионер

одного из одиноких пап на проект «привела» его экс-жена, потому что очень хотела найти ему невесту

Третий сезон реалити-шоу «Наречена для тата» станет рекордным по количеству героев – встретить любовь в проекте надеются 8 одиноких пап из разных уголков Украины: Чернигова, Кривого Рога, Харькова, Киева. Подробности об участниках СТБ пока держит в секрете, но они будут раскрыты ближе к премьере шоу.

Правила шоу

«Наречена для тата» – это адаптация популярного в Америке шоу «Single Dad Seeking» компании Discovery Media Ventures, которое помогает одиноким папам найти новую любовь и маму для своих детей, а женщинам, отчаявшимся встретить вторую половинку, наконец-то обрести долгожданную семью.

Среди героев, подавших заявки, опытные психологи с помощью специальной программы совместимости, подбирают пары, учитывая предпочтения мужчин и женщин об идеальной второй половинке.

По правилам проекта, героини проживают 1 месяц в доме мужчин и их детей. Все это время они вместе занимаются бытом, уделяют время детям, устраивают свидания, присматриваются друг к другу и пробуют построить отношения, чтобы по истечении срока принять решение – стоит им оставаться вместе или нет.

Впервые за все сезоны свидания героев пройдут не только в Украине, но и за ее пределами.

Предыдущие сезоны

Реалити «Наречена для тата» стартовало на СТБ в 2018 году. По итогам первого сезона сложилась пара – Юрий Шпилька и Татьяна Сирица. До проекта мужчина сам воспитывал 8-летнего сына Юрчика. Меньше, чем через год, пара сыграла свадьбу, со временем Юра и Таня стали родителями еще одного, уже общего, ребенка – Артурчика.

Во втором сезоне сложилась пара отца двух дочерей Григория Липовецкого из Израиля и Виты Гончаренко. Сейчас они помолвлены.

Наречена для тата - смотреть онлайн промо 3 сезона:

Смотрите третий сезон романтического реалити «Наречена для тата» каждую пятницу с 5 июня в 19:00 на СТБ.