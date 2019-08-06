Посольство Украины в Канаде увидело пять лет работающий в Крыму IMAX

Скандал из-за работы IMAX в Крыму разгорелся только спустя пять лет после оккупации

Украинские дипломаты наконец-таки обратились к канадцам из-за того, что филиал их кинотеатра работает в оккупированной Ялте вопреки всем запретам. При этом IMAX не прекращал показывать фильмы в захваченном Крыму с 2014-го года.

Андрей Шевченко, посол Украины в Канаде, заявил о том, что дипломатическое ведомство связалось с МИДом Канады и с дочерней компанией IMAX в Торонто, чтобы там отреагировали на работу кинотеатра "Сатурн IMAX".

При этом дипломат назвал ситуацию "неожиданной и тревожной", поскольку Оттава постоянно, жестко и неукоснительно соблюдала санкционный режим. Правда, киношечку показывали, но на факты работы заведения в МИДе Украины не реагировали в течение всех лет оккупации. На самом же деле, с 2014-го владельцы компании IMAX лишь удосужились убрать свой кинотеатр из списка украинских и склепать отдельный сайт для "Сатурна".

"Канада жестко соблюдает режим крымских санкций, у нас есть качественное, безупречное взаимодействие с нашими партнерами в этих вопросах. Посольство уже связалось с Канадским департаментом иностранных дел, а также с филиалом IMAX в Торонто. Мы ждем прояснения ситуации в ближайшие дни. Если нарушение режима санкции подтвердится, рассчитываем, что это будет исправлено быстро и четко", - отметил Шевченко.

К слову, на совсем не новую информацию отреагировали и в посольстве Канады в Украины, пообещав все проверить силами Королевской канадской конной полиции и Канадской таможенной службы.

Нарушение же санкций представители Оттавы назвали уголовным преступлением. Правда, владельцев сети IMAX за такое вряд ли посадят, а вот заставить закрыть кинотеатр вполне могут.