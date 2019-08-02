Трамп подписал указ об уничтожительных санкциях за отравление Скрипалей

Трампа вынудили дожимать русских

Президент США решился на введение новых ограничительных мер против террористической России из-за применения химического оружия в британском Солсбери. Точные данные о санкциях неизвестны, но еще в прошлом году администрация Штатов планировала крайне серьезные меры.

По данным двух источников влиятельного издания Politico, официальная информация о втором пакете санкций будет опубликована в ближайшее время, но решение об их введении уже принято.

Ограничительные меры начнут действовать в рамках принятого Конгрессом в прошлом году закона. Он предусматривал начало второго пакета санкций в том случае, если русские не признают свою вину в атаке в Солсбери, а также не откажутся от применения химического оружия и его разработки.

Спецслужбы США не смогли доказать, что русские перестали свои преступные деяния, а поскольку Кремль упорно делал вид, что "их там нет", речь пошла о дополнительных санкциях. Сдерживал их сам Дональд Трамп, который не хотел идти на еще одну конфронтацию с Путиным.

Тем не менее, президента Штатов дожали. В понедельник главы комитета по иностранным делам Палаты представителей США демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол призвали Трампа ввести второй пакет санкций против РФ. А поскольку все ограничительные меры были разработаны Госдепом и минфином США еще в марте, никаких сложностей с началом их действия не будет.

В то же время в Белом доме официальный комментариев по этому поводу пока не предоставили.

Напомним, бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в торговом центре The Maltings в Солсбери. Великобритания обвинила Россию в причастности к этому инциденту.