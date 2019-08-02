война на Донбассе Партия Слуга народа Андрей Богдан Владимир Зеленский

Трамп подписал указ об уничтожительных санкциях за отравление Скрипалей

12:00
Трампа вынудили дожимать русских - фото 1
Трампа вынудили дожимать русских

Президент США решился на введение новых ограничительных мер против террористической России из-за применения химического оружия в британском Солсбери. Точные данные о санкциях неизвестны, но еще в прошлом году администрация Штатов планировала крайне серьезные меры.

По данным двух источников влиятельного издания Politico, официальная информация о втором пакете санкций будет опубликована в ближайшее время, но решение об их введении уже принято.

В Bellingcat раскопали подробности работы третьего фигуранта дела Скрипаля

Ограничительные меры начнут действовать в рамках принятого Конгрессом в прошлом году закона. Он предусматривал начало второго пакета санкций в том случае, если русские не признают свою вину в атаке в Солсбери, а также не откажутся от применения химического оружия и его разработки.

Спецслужбы США не смогли доказать, что русские перестали свои преступные деяния, а поскольку Кремль упорно делал вид, что "их там нет", речь пошла о дополнительных санкциях. Сдерживал их сам Дональд Трамп, который не хотел идти на еще одну конфронтацию с Путиным.

Тем не менее, президента Штатов дожали. В понедельник главы комитета по иностранным делам Палаты представителей США демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол призвали Трампа ввести второй пакет санкций против РФ. А поскольку все ограничительные меры были разработаны Госдепом и минфином США еще в марте, никаких сложностей с началом их действия не будет.

В то же время в Белом доме официальный комментариев по этому поводу пока не предоставили.

Напомним, бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в торговом центре The Maltings в Солсбери. Великобритания обвинила Россию в причастности к этому инциденту.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Россия Санкции Отравление Скрипалей Сергей Скрипаль Великобритания Дональд Трамп терроризм химическое оружие США Новости Мир
Politico
powered by lun.ua
Другое на тему
Коломойский решает свои проблемы с помощью Барышевского суда - фото 1
Коломойский использует примитивную схему для расправы над оппонентами (ВИДЕО)
11:00
В ОП говорят, что Богдан не писал заявление об отставке - фото 1
В офисе президента опровергли отставку Богдана
10:00
Российские военные преступления в Сирии начнут расследовать - фото 1
Генсек ООН распорядился расследовать бомбардировки Идлиба вопреки вето РФ
08:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Борис Джонсон - друг Украины - фото 1
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
20 июля, 09:00
Загрузка...