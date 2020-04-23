После сообщений о лжи: "Слуги народа" решили отдать госфинансирование на борьбу с COVID-19

Зе депутаты официально отказались от 70 миллионов госфинансирования

Днем в четверг, 23 апреля, спустя несколько часов после публикаций в СМИ интервью с руководителем НАПК, который рассказал об отсутствии заявок на отказ от государственного финансирования, партия бывшего монобольшинства решила сохранить свое лицо.

Цена экстренного спасения получилась немаленькой - 70 миллионов гривен. Именно такую сумму недополучит партия "Слуга народа" из казны за второе полугодие 2020-го.

Свое решение об отказе от госфинансирования представители Зе команды преподнесли как запланированное, хотя всем понятно, что фактически им пришлось сдерживать слово своего председателя Александра Корниенко после заявлений руководства НАПК.

Письмо, которое подписал нардеп, датировано сегодняшним числом, что и говорит в пользу теории о том, что "Слуги народа" отказываться от лакомого куска бюджета ради агитации на местных выборах совершенно не собирались.

"Мы выполнили свое обещание несмотря на ряд препятствий. В частности, ранее украинское законодательство предусматривало только полный отказ от бюджетного финансирования на всю парламентскую каденцию партии. "Слуги народа" инициировала изменения в Госбюджет, которые позволили политическим силам отказываться от денег поквартально. Мы отказываемся от денег на 3 и 4 кварталы. Это 70 миллионов гривен, которые направляются на борьбу с коронавируса. Средства за 1 и 2 кварталы мы также отдадим на преодоление пандемии. Однако другим способом, потому что сделать это напрямую законодательство не позволяет - благотворительность не является уставной деятельностью партии. Эти деньги "Слуга народа" передаст общественным организациям, которые занимаются закупкой лекарств, медсредств и оборудования для борьбы с COVID-19".

Напомним, по состоянию на сегодня в Украине официально заразились коронавирусом 7170 человек. 187 болезней закончились летально, а 504 пациента выздоровели.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.