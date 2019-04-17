Арестован пособник "друзей" Порошенко - ВИДЕО

21:00 17 апреля,

Арестован пособник друзей Порошенко - ВИДЕО

Соломенский райсуд Киева арестовал экс-нардепа Дмитрия Крючкова, обвиняемого в коррупционых связях с друзьями Петра Порошенко.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Twitter.

"Соломенский районный суд Киева назначил Дмитрию Крючкову меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 45 дней с правом внесения залога в размере 7 млн грн", - сказано в сообщении.

Реакція прокурора САП на рішення суду щодо Крючкова pic.twitter.com/y4XlIAHaQb — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 17 квітня 2019 р.

Cтоит отметить, что на содержании под стражей настаивала прокуратура из-за давнего бегства Крючкова за рубеж.

Также отметим, что Крючков обвиняется в хищениях на миллионы долларов, а потому выходит, что суд готов освободить беглеца за сущие копейки - было бы желание. Как это понимать - вопрос открытый.

Напомним, в понедельник, 15 апреля, в Киев прилетел участник коррупционных схем Порошенко-Кононенко Дмитрий Крючков.

НАБУ подозревает экс-чиновника в отмывании денег предприятия "Запорожьеоблэнерго", контролируемого на тот момент братьями Суркисами. Однако действовал Крючков не в одном лишь Запорожье: от рук чиновника также пострадали Черкасский и Харьковский облэнерго.

Каким боком тут Порошенко и Ко? По словам детектива антикоррбюро Романа Войтюка, Дмитрий Крючков действовал явно не сам, а лишь с соизволения вышестоящих особ. Среди протеже Крючкова есть и непосредственные друзья гарант Игорь Кононенко и Игорь Райнин. Записи разговоров главных героев дела также имеются.