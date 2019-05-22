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САП открыла дело против Порошенко по заявлению экс-нардепа Крючкова

22:20
Крючков накатал заяву на Порошенко и Кононенко - фото 1
Крючков накатал заяву на Порошенко и Кононенко

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий встретился с бывшим главой компании "Энергомережа" Дмитрием Крючковым, а по результатам беседы принял заявление против экс-президента Украины Петра Порошенко.

Крючков, как утверждают в САП, дал свидетельские показания о "незаконной деятельности группы лиц в энергетической сфере Украины, которую координировали народный депутат Кононенко и бывший президент".

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Сведения о совершении правонарушения были внесены правоохранителями в Единый реестр досудебных расследований в среду, 22 мая.

В самой прокуратуре утверждают, что Крючков расписал схемы работы членов набсовета и руководителей ПАО "Центрэнерго", которые вместе с работниками Фонда госимущества и другими госслужащими совершили целый ряд правонарушений.

Так, в САП будут расследовать, как с помощью использования служебного положения чиновники распределяли на ключевые должности в ПАО, а также закупки угля по завышенной цене через фиктивные предприятия у поставщиков "ООО "Укрвуглетрейдинг", ООО "Шахтерсктранс".

Крючков утверждает, что действия чиновников и других участников схемы координировал не только соратник экс-президента Игорь Кононенко, но и лично Петр Порошенко.

С 2016 по 2018 годы из ПАО "Центрэнерго" незаконно вывели более 6 миллиардов гривен.

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