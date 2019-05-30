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Порошенко впал в жуткую депрессию: названа причина

Вчера, 22:31
Порошенко впал в жуткую депрессию: названа причина - фото 1
Порошенко впал в жуткую депрессию: названа причина

У экс-президента Петра Порошенко жесткая депрессия. Во всем виноваты предвыборные рейтинги.

Порошенко объединился сам с собой. Как это возможно?

После победы Зеленского на выборах 21 апреля, Петр Порошенко казался многим разбитым и поверженным, но уже спустя некоторое время он воспрял духом, пообещав вновь включиться в политическую борьбу. Для сохранения "здобутків", само собой.

Ребренндинг проведен, сторонники экс-гаранта едины, как никогда. Но тут подоспели рейтинги…И эти цифры Порошенко перенести было ой как тяжело.

Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на инсайд.

Согласно закрытым исследованиям соцгруппы "Рейтинг", партия Порошенко будто бы имеет небольшие шансы попасть в парламент. "ЕС" набирает чуть больше 5 %.

"Порошенко набирает очень мало. И для него это стало шоком. Когда вчера (29 мая, - прим. редему вручили результаты, он целый день ни с кем не выходил на связь", - сообщил аноним.

Если эти данные правда, то партии Петра Алексеевича и вправду грозит катастрофа. Ранее озвучивалась совершенно другая цифра.

Напомним, согласно последним соцопросам, на первом месте в парламентской гонке находится "Слуга народа" - 43,8%, серебро получает "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 10,5%, твердую бронзу - БПП ( 8,8%), "Батькивщина" Тимошенко набирает 7,3%, партия "Сила и честь" Игоря Смешко - 5,1%, партия "Голос" Святослава Вакарчука - 4,6%, "Радикальная партия" Олега Ляшко - 3,3%, Оппозиционный блок - 3,2%

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довыборы в Раду Петр Порошенко БПП / Солидарность Новости Украина
Апостроф
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