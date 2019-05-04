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Порошенко уволил главу своей охраны

04 мая, 21:30
Порошенко уволил главу своей охраны - фото 1

Петр Порошенко уволил главу Службы безопасности президента.

Очередной губернатор собрался в отставку

Соответствующий указ опубликован на сайте гаранта.

"Освободить Федорова Юрия Витальевича с должности заместителя начальника Управления – начальника Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины", - сказано в акте.

Отметим, что Юрий Федеров пребывал на этой должности почти 5 лет с июня 2014.

Напомним, глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко ушел в отставку.

Об этом сообщается на сайте учреждения.

"Срок моих полномочий как члена Национального Совета завершается в июле. Однако сегодня, за два месяца до его окончания, я принял решение подать в отставку и уйти с должности", - заявил Артеменко.

И перечислил причины увольнения.

"Срок моих полномочий как члена Национального Совета завершается в июле. Однако сегодня, за два месяца до его окончания, я принял решение подать в отставку и уйти с должности", - объяснил чиновник.

Президент Украины Петр Порошенко уже одобрил увольнение чиновника.

"В соответствии с пунктом 13 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: Освободить Артеменко Юрия Анатольевича от должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - сказано в указе гаранта.

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