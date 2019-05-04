Порошенко уволил главу своей охраны
Петр Порошенко уволил главу Службы безопасности президента.
Соответствующий указ опубликован на сайте гаранта.
"Освободить Федорова Юрия Витальевича с должности заместителя начальника Управления – начальника Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины", - сказано в акте.
Отметим, что Юрий Федеров пребывал на этой должности почти 5 лет с июня 2014.
Напомним, глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко ушел в отставку.
Об этом сообщается на сайте учреждения.
"Срок моих полномочий как члена Национального Совета завершается в июле. Однако сегодня, за два месяца до его окончания, я принял решение подать в отставку и уйти с должности", - заявил Артеменко.
И перечислил причины увольнения.
"Срок моих полномочий как члена Национального Совета завершается в июле. Однако сегодня, за два месяца до его окончания, я принял решение подать в отставку и уйти с должности", - объяснил чиновник.
Президент Украины Петр Порошенко уже одобрил увольнение чиновника.
"В соответствии с пунктом 13 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: Освободить Артеменко Юрия Анатольевича от должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - сказано в указе гаранта.