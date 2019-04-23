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Очередной губернатор собрался в отставку

23 апреля, 19:00
Очередной губернатор собрался в отставку - фото 1
Очередной губернатор собрался в отставку

Апрельский губернаторопад продолжается. Следом за Москалем об увольнении помыслил и глава Тернопольщины Степан Барна.

Соответствующее обращение чиновник записал на видео.

В отставку ушел еще один губернатор - ФОТО

"Как только состоится инаугурация новоизбранного президента Украины, я положу ему заявление об отставке", - заявил политик.

Свое решение он мотивирует поддержкой курса Порошенко на ЕС и НАТО. Также он подчеркнул, что будет стоять на страже Украины от "реваншистов", желающих снова загнать нашу страну в российское иго.

Напомним, 22 апреля уволился глава Львовщины Олег Синютка. В тот же день его примеру последовал и губернатор Николаевщины Алексей Савченко.

Однако этими товарищами чередам отставок не оганичивается.

Одной из первых полетела голова губернатора Херсонщины Андрея Гордеева, а потом и Одессы Максима Степанова.

Последний попытался оспорить процедуру своего увольнения, объяснив свою отставку провалом избирательных сеток президента. Но это ему не помогло и Кабмин все же утвердил указ Порошенко.

Таким же рисковым парнем оказался экс-губернатор Полтавской области Валерий Головко.Чиновник требует признать незаконным указ президента от 15 марта об его увольнении.

Экс-губернатор был уволен не за просто так. Детективы НАБУ заподозрили чиновника в требовании миллионых откатов от местных предприятий. Сам подозреваемый конечно же свою вину отрицает.

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