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Порошенко сделал скандальное назначение - ФОТО

14 мая, 22:00
Порошенко сделал скандальное назначение - ФОТО - фото 1
Порошенко сделал скандальное назначение - ФОТО

Петр Порошенко назначил своего экс-охранника Юрия Федорова замглавы Главного управления разведки Минобороны. Все бы ничего, но он там работает всего неделю.

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Об этом написал главредактор Цензор.нет Юрий Бутусов.

"Федоров по настоящее время находится рядом с президентом и фактически продолжает руководить его охраной. Но его должность в охране - генерал-майорская, ему нельзя присвоить более высокое звание. И вот для того, чтобы порадеть близкому человечку, Порошенко переводит Федорова в военную разведку на вышестоящую должность!" – написал журналист.

Порошенко сделал скандальное назначение - ФОТО - фото 180969

Думаете на этом скандальность истории заканчивается? Не тут то было! Оказывается наш герой вообще ни разу не появлялся в ГУР и все еще продолжает охранять президента.

"Получается, близость к высокопоставленному телу - самая удобная карьера, не надо рисковать, не надо служить в войсках, проводить рискованные операции. Военные разведчики рискуют собой, за ними даже в Киеве ведут охоту российские спецслужбы, устраивают покушения, но чтобы стать генерал-лейтенантом военной разведки, оказывается, всем этим заниматься не надо. Лучше охранять того, кто раздает звания”, - подытожил Бутусов.

Напомним, Петр Порошенко уволил главу Службы безопасности президента. Соответствующий указ опубликован на сайте гаранта.

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