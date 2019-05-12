Порошенко наградил орденом скандального застройщика

17:00 12 мая,

Ордена - в студию

В последние дни при власти президент Порошенко активно раздает награды и ордена. Массовость среди прочего объясняется желанием скрыть зашкварных персонажей в общем потоке.

Массовое награждение более 300 человек было осуществлено Порошенко в "длинные" майские выходные в надежде, что никто не обратит внимания.

Однако авторы схемы не учли ныне безработного бывшего журналиста и политика Дмитрия Гнапа - у него, что называется, было время и вдохновение. Гнап проанализировал список награжденных и нашел там среди прочих весьма интересного персонажа - скандально известного застройщика Игоря Лысова.

Бывший нардеп от партии регионов Лысов получил от президента орден "За заслуги" I степени с формулировкой "За значительный личный вклад в государственное строительство". Отметим, что в президентском указе Лысов упомянут не как глава "Лико-холдинга", а лишь как скромный руководитель федерации по прыжкам в воду. При этом, например, замглавы АП Елисеев получил лишь орден "За заслуги" II степени

Гнап рассказал о "заслугах" скандального застройщика.

"В 2009 году Лысов стал известным из-за того, что его пасынок с ножом напал на водителя поливочной машины в Киеве. Пасынок гонял ночью по городу на джипе и коммунальный транспорт ему очень мешал. Дело пасынка, ожидаемо, замяли. Затем Лысов просил разрешения построить храм в Киеве. Жители Голосеевского района на общественных слушаниях позволили с условием, чтобы храм был Украинской автокефальной церкви (УАПЦ). Лысов пообещал. А, когда храм построили, Лысов передал его Московскому патриархату.

Вишенка на торте. В 2015-м году Генпрокуратура открыла дело из-за масштабной строительной афере застройщиком "Лико-Град" ( "Лико" означает: "Лысов и Компания»). Юрий Луценко чем завершилась дело? Лысова наказали орденом?", - ставит Гнап риторический вопрос.

Отметим, что Игорь Лысов - не единственный странный персонаж в списке награжденный. Президент Порошенко решил не оставлять без орденов своего пресс-секретаря Цеголко и спичрайтера Медведева, посчитав их труды достойными государственных наград. Также вопросы вызывают и другие персонажи.

В команде избранного президента уже пообещали пересмотреть наиболее одиозные решения Порошенко, однако процесс этот точно не будет простым.