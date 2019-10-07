Порошенко решил уехать на такси. Но что-то пошло не так - ВИДЕО

Порошенко решил уехать в такси. Но что-то пошло не так - ВИДЕО

В воскресенье, 6 октября, в центре Киева прошла акция протеста против формулы Штайнмайера. На митинге засветился и Петр Порошенко, который вскоре решил покинуть Майдан на такси. Но что-то пошло не так.

Видео курьеза опубликовал в Facebook интернет-пользователь Богдан Гребенюк.

На кадрах видно, как пятый президент просовывается в салон авто, пытаясь о чем-то договориться с таксистом. Однако тот ответил "нет".

Как сообщают очевидцы, политические пристрастия водителя тут ни при чем: просто у него уже якобы был заказ.

Отметим, что многие пользватели сети остались довольны поступком таксиста. В общем, смотрите сами.

И не обошлось без шуток.

Напомним, в центре столицы прошла акция против договоренностей с Москвой. Протестующие выступили за отмену отвода ВСУ, амнистии боевиков и особого статуса Донбасса. Больше об этом читайте здесь.