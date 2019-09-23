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Порошенко "назначил" спикера путча. Раскрыты детали

17:30
Порошенко "назначил" спикера путча. Раскрыты детали - фото 1
Порошенко "назначил" спикера путча. Раскрыты детали

Пятый президент Украины Петр Порошенко сыронизировал со слухов о декабрьском путче и рассказал, кто станет "спикером" сего мероприятия.

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Об этом политик рассказал в интервью "5 каналу".

"У нас есть спикер по этому поводу, Лиза Богуцкая. Она заранее сообщит, когда будет путч и единственное, что сейчас собирается петиция, я с удивлением это увидел на сайте Офиса президента, что есть необходимость передвинуть путч с декабря на октябрь", - посмеялся со всей этой истории Петр Порошенко.

Напомним, что слухи о "путче" Петра Алексеевича возникли в начале сентября из-за слитого СМС нардепа "Слуги народа" Лизы Богуцкой.

По ее словам, именно из-за угроз со стороны Порошенко Команда Зе вынуждена была оставить главу МВД Арсена Авакова на своем посту.

Слова народной избранницы очень сильно повеселили общественность: по сети до сих пор гуляют фотожабы с "путчем".

Как бы там ни было, но верхушке Команде Зе не до смеха. Так, на прямой вопрос "возможен ли путч", глава ОП Андрей Богдан заявил следующее:

"Я не хочу употреблять слово переворот, но дестабилизация ситуации – да", - сказал соратник Зеленского.

Вполне вероятно, что госпожа Богуцкая могла что-то услышать "наверху" и слегка гиперболизировав, поспешила рассказать это знакомой. А уж будет ли "путч" – покажет время.

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Петр Порошенко путч Лиза Богуцкая Новости Украина
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