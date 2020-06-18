Разжигание межрелигиозной вражды: в ГБР открыли уголовку против Порошенко из-за Томоса

В ГБР расследуют уголовное дело из-за Томоса

В четверг, 18 июня, в государственном бюро расследований заявили о том, что уголовное дело против пятого президента Украины о разжигании межрелигиозной вражды в связи с получением Томоса действительно существует.

Об открытии против него очередного производства объявлял сегодня сам Петр Порошенко перед судом по избранию меры пресечения.

Правда, сама суть дела звучала столь трэшово, что словам экс-главы государства, судя по всему, не поверили даже многие его сторонники. Впрочем, как оказалось, для правоохранителей, перед которыми поставили задачу штамповать уголовные дела против оппонента Зеленского под любым предлогом, дна не существует, а расследование "разжигания межрелигиозной вражды" на самом деле ведется. Завели дело, которое без существования запроса на преследование Порошенко не существовало бы, 6 ноября сотрудники СБУ.

- Расследование было начато Службой безопасности по заявлению верующих Киевского патриархата УПЦ на незаконные действия ряда высших должностных лиц, совершивших действия, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ. В дальнейшем СБУ передала дело для расследования в ГБР, - заявили в ведомстве.

Как именно, по словам неизвестных заявителей и самих представителей госбюро Порошенко "разжигал ненависть к представителям других конфессий", неизвестно. Особенно с учетом того, что реального ущемления чьих-либо прав или призывов к конфликту не было в принципе. Единственные люди, которые выступали с угрозами, были ФСБшники, на которых террористы надели рясу.

Напомним, 15 декабря прошлого года в Киеве состоялся Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины, возглавил ее митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.