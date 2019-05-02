У Порошенко обещают полную "перезагрузку"

16:30 02 мая,

У Порошенко анонсировали "перезагрузку"

В партии Порошенко БПП анонсировали масштабную "перезагрузку" политсилы.

О партийных перестановках рассказал близкий друг президента и первый заместитель фракции БПП Игорь Кононенко.

"Сейчас наша команда проводит работу над ошибками. Результат выборов показал, где у нас слабые места. Мы готовимся к съезду. Могу проанонсировать полную перезагрузку нашей партийной вертикали, исходя как раз из идеологических принципов. На сегодняшний день мы, по сути, единственная в чистом виде идеологическая партия".

По словам Кононенко, БПП как и ранее будет ориентироваться на западный курс.

«Петр Порошенко анонсировал, что мы хотим объединить все проевропейские силы. Всех общественных деятелей и организации, политиков и экспертов, которые исповедуют те же принципы, что и мы, приглашаем совместно идти на выборы», - заявил политик.

Однако не совсем ясно, что именно подразумевает политик под понятием "перезагрузки". Возможно, речь идет о чистках в рядах партии, которые ранее уже пообещал гарант под новомодным словом "праймериз".

В любом случае, сторонникам нынешнего гаранта нужно готовиться к парламентским выборам. И шанс у них есть. Согласно последним соцопросам, БПП занимает третью строчку симпатий украинцев на выборах в Раду.