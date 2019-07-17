Порошенко не явится на допрос в ГБР. Причина поражает – ФОТО

Порошенко не явится на допрос в ГБР. Причина поражает – ФОТО

Глава "Евросоли" Петр Порошенко не явится на допрос в ГБР. Он якобы не получал никаких вызовов.

Об этом сообщил адвокат политика Игорь Головань.

"Похоже директор ГБР господин Роман Труба действительно не владеет ситуацией в возглавляемом им центральном органе исполнительной власти… а потому многочисленные публичные заявления о том, что Петр Порошенко никаких вызовов на допрос не получал, прошли мимо него. Но сегодня ГБР получило документ, где все объясняется", - заявил юрист.

Фото документа прилагается.

Отметим, что ГБР возбудило уже пять дел против Петра Порошенко … по иску сторонника Януковича Андрея Портнова.

Свои виды на экс-гаранта есть и у САП. Правда, с прогрессом у прокуратуры дело идет туговато. По словам главы учреждения Игоря Холодницкого, у дела Порошенко пока нет никакого статуса. Для доказательства его причастности к преступлениям в сфере энергорынка нужно собрать дополнительные улики.