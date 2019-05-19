Порошенко напоследок наштамповал наград и стипендий

Порошенко наблагодарил

В последние дни своего президентства глава государства без устали раздавал награды, стипендии и звания. Причем совершенно нередко чины и бонусы доставались людям, которые с точки зрения бюрократической на них претендовать не могут.

Так, с 17 по 18 мая глава государства наштамповал целую серию указов "о плюшках" для своего окружения и не только.

Порошенко назначил 39 судей на различные должности, а также раздал семь дипломатических званий и семь орденов ученым.

Кроме того, президент присвоил три пожизненные и 33 двухгодичные стипендии заслуженным ученым, 16 пожизненных и семь двухгодичных пожилым журналистам.

Не забыл главнокомандующий, чей срок полномочий уже заканчивается, и о военнопленных украинцах, сидящих в застенках российских тюрем. Правда, заложники Москвы удостоились лишь шести одногодичных стипендий.

Что же касается топовых наград, то среди всех этих указов значились фамилии нардепов от БПП Артура Герасимова и Владимира Арьева. Эти политики четыре года противостояли возвращению РФ в ПАСЕ, а параллельно - топили за Порошенко. За что и полуили ранг чрезвычайных и полномочных послов, не являясь при этом дипломатами.

Напомним, инаугурация Владимира Зеленского состоится в понедельник, 20 мая, в 10:00. Церемонию посетят 60 иностранных гостей.

Как известно, Владимир Зеленский попросил прощения у жителей столицы за возможные неудобства из-за инаугурации. А они обязательно будут, поскольку в понедельник в Киеве перекроют огромнейшее количество улиц.