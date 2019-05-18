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Порошенко дал совет Зеленскому. Знаете какой?

Вчера, 18:00
Порошенко дал совет Зеленскому - фото 1
Порошенко дал совет Зеленскому

Пока еще действующий президент Петр Порошенко дал несколько советов своему преемнику.

Зеленский президент: что станет с Украиной
https://beztabu.net/novosti_t4952
Зеленский президент: что станет с Украиной

Об этом сообщают Украинские новости.

Во время празднования Дня Европы в Киеве гарант заявил следующее:

"Что б я хотел сказать тем, кто уже послезавтра будет воплощать в жизнь государственную стратегию, осуществлять внешнюю политику. Во-первых, берегите доверие и солидарность Европейского союза и Украины".

Также Порошенко подчеркнул, что Зеленский должен сохранить международную коалицию в поддержку Украины, поддерживать ассоциацию с ЕС и санкционное давление на Россию.

Напомним, первая леди Марина Порошенко посоветовала Елене Зеленской чаще прислушиваться к душе.

Об этом она рассказала в интервью СМИ.

"Я хочу пожелать, чтобы она (Зеленская - прим. ред.) не прислушивалась к советам каких-то политтехнологов или протоколистов, а делала то, к чему ее побуждает ее душа", - заявила Порошенко.

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