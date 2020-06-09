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Порошенко начал сбор подписей за отставку Кабмина

22:55
Порошенко начал сбор подписей за отставку Кабмина - фото 1
Порошенко начал сбор подписей за отставку Кабмина

Партия "Европейская Солидарность" начала сбор подписей за отставку правительства премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"Нынешний Кабинет министров не сумел обеспечить ни надлежащей социальной защиты, ни средств индивидуальной защиты для медицинских работников в разгар эпидемии, несмотря на выделенные 65 миллирадов гривен в спецфонд для борьбы с COVID-19. Правительство не понимает, что завершение карантина не завершит экономический кризис в Украине - потому что кризис вызван не коронавирусом, а некомпетентностью власти. Чтобы противодействовать приближении катастрофы, в Верховной Раде инициирована процедура отставки правительства", - говорится в сообщении и уточняется, что именно нужно сделать для спасения страны.

"Мы совместно должны собрать 150 подписей (нардепов – прим. ред.), чтобы уволить Правительство, которое тянет страну на дно. Уже более 70 депутатов поставили свои подписи под документом об отставке. "Европейская Солидарность" обращается к коллегам из фракции Политической Партии "ГОЛОС", фракции политической партии "Батькивщина", депутатских групп "Партии "За будущее" и "ДОВЕРИЕ" с призывом присоединиться к сбору подписей и вместе выразить недоверие второму правительству Зеленского", - говорится в сообщении.

Отметим, что …

Проблемы в украинской экономике наблюдались еще во времена первого "правительства Зеленского", но партия "Европейская Солидарность" не проявляла тогда подобного рвения по вопросу отставки Кабмина. Более того, Петр Порошенко выступал в защиту Алексея Гончарука. Особой остроты заявлению "ЕС" добавляет еще тот факт, что неделей ранее фракция "Голос" инициировала сбор подписей за увольнение главы МВД Арсена Авакова, однако "Европейская Солидарность" отказалась поддерживать эту инициативу.

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Партия Голос Петр Порошенко Европейская Солидарность Батьківщина Денис Шмыгаль Кабмин Новости Украина
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