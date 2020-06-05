В Раду внесли проект постановления об увольнении Авакова

Нардепы от "Голоса" попытаются уволить Авакова

Днем в пятницу, 5 июня, в Верховной Раде зарегистрировали документ, в случае принятия которого "вечный" глава МВД будет лишен должности. Самого текста постановления в открытом доступе еще нет, но аргументация увольнения Авакова вполне понятна.

Инициировали документ представители фракции "Голос", которые на днях собирали подписи за отставку зашкваренного министра.

Впрочем, даже по приблизительным подсчетам нужного количества голосов предложение снять провалившего всю работу полиции Арсена Авакова не наберет. Так, по словам нардепа Ярослава Железняка, свои автографы под постановлением поставили 56 парламентариев.

В то же время "Слуги народа" утверждают, что абсолютное большинство нардепов не хотят отставки главы МВД.

Рассматривать предлагаемый "Голосом" документ будут политики, входящие в комитеты по вопросам правоохранительной деятельности и антикоррупционной политики.

Напомним, недовольство работы МВД назрело в обществе уже давно. Благодаря проваленной Аваковым реформе уволенные из рядов полиции мусора вернулись и спокойно продолжили заниматься преступностью. Только уже с новыми силами.

Только лишь за последние два года мусора попались на попытке обвинить в нападении на Екатерину Гандзюк ни в чем не повинного человека, склепанном из фейковых доказательств деле об убийстве Павла Шеремета, убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова, изнасиловании в Кагарлыке и во многих других преступлениях.

Тем не менее, ни один из этих зашкваров никак не отразился на работе самого Авакова. Его по-прежнему защищает президент Зеленский, с которым, как говорят приближенные к гаранту, у них есть "некая договоренность", да и среди народных депутатов желающих пойти против одного из самых влиятельных людей в стране практически нет. А страна переживает разгул бандитизма и полицейского беспредела.