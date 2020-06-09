Уйдет сам, но только когда будет нужно: "Слуги народа" рассказали об отставке Авакова

Аваков "не держится за кресло" уже 6 лет

Партия поломавшегося монобольшинства не собирается отправлять зашкваренного министра внутренних дел, который занимается исключительно решением своих вопросов, а не созданием безопасности на улицах страны. Проваливший реформу и реанимировавший систему мусоров Аваков и дальше будет "вечным".

Фактически с таким заявлением выступили представители "Слуги народа" после разговора Зеленского с ними.

Президент якобы дал понять, что альтернативы Авакову не видит, а сам он "не держится за кресло и уйдет самостоятельно в тот момент, когда это понадобится". При этом всем очевидно, что министр внутренних дел по своей воле может уйти только на должность премьера.

Кроме того, все бредовые отмазки властей о безальтернативности главы МВД фактически и блокируют любые разговоры о возможной смене Авакова. При этом каждый подобный рассказ фактически свидетельствует о нежелании власть имущих изменить хоть что-либо в лучшую сторону, а также о помощи в крышевании мусорской системы.

Эпичным выглядит и фактически прямое вмешательство главы государства в процесс назначения и увольнения министра, который юридически подконтролен Верховной Раде.

- По опыту, политической и психологической подкованности Авакову уступает даже сам премьер. Думаю, он и сам был бы рад от него избавиться. Но как только разговор заходит об отставке Авакова, сразу же возникает вопрос, а кто может заменить его во главе МВД, - заявил один из членов "Слуги народа. - Президент заверил фракцию, что Аваков не держится за свое кресло и уйдет сам, когда понадобится.

Напомним, на прошлой неделе нардепы от партии "Голос" внесли в Раду постановления об увольнении глав МВД и здравоохранения .

Недовольство работой Авакова назрело в обществе уже давно. Благодаря проваленной им реформе уволенные из рядов полиции мусора вернулись и спокойно продолжили заниматься преступностью. Только уже с новыми силами.

Только лишь за последние два года мусора попались на попытке обвинить в нападении на Екатерину Гандзюк ни в чем не повинного человека, склепанном из фейковых доказательств деле об убийстве Павла Шеремета, убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова, изнасиловании в Кагарлыке и во многих других преступлениях.

Тем не менее, ни один из этих зашкваров никак не отразился на работе самого Авакова. Его по-прежнему защищает президент Зеленский, с которым, как говорят приближенные к гаранту, у них есть "некая договоренность", да и среди народных депутатов желающих пойти против одного из самых влиятельных людей в стране практически нет. А страна переживает разгул бандитизма и полицейского беспредела.