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Порошенко и Зеленского призвали не устраивать цирк

18 апреля, 16:17
Шоуменство - это хорошо, но людям нужны смыслы - фото 1
Шоуменство - это хорошо, но людям нужны смыслы

Лидер партии Самопоміч Андрей Садовый на правах морального авторитета призвал кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко не превращать дебаты в шоу.

Желание многих украинцев Садовый озвучил на фейсбук в коротком, но содержательном посте:

Уважаемые господа Порошенко и Зеленский, сегодня последний день, когда идею с проведением «гладиаторских боев» на арене между кандидатами в президенты Украины (и, не дай бог, между их сторонниками) можно отменить. Обращаюсь к вам привести тему дебатов к здравому смыслу и спокойно обменяться аргументами и вопросами в студии.

Подготовка к дебатам: опубликованы яркие ФОТО

Ваши попытки любой ценой поразить украинцев нестандартными политтехнологиями и яркой картинкой создают огромные риски, которыми может воспользоваться враг.

Подумайте наконец не о себе, а о своих сторонников, которых вы приглашаете принять участие в этом мероприятии.

Очень надеюсь, что в штабах обоих кандидатов найдутся те, у кого чувство ответственности перевесит бессмысленный авантюризм.

Пост Садового вызвал резонанс и поддержку и пользователей Facebook. Но только у штабов двух кандидатов - те твердо намерены провести "дебаты" в шоу-формате. Они состоятся в пятницу, 19 апреля, а самой встрече двух кандидатов будет предшествовать концерт. Сообщается, что все билеты на дебатное шоу на НСК "Олимпийский" уже реализованы.

Порошенко проиграл дебаты пустой трибуне

При этом, если верить социологии, особого смысла в мероприятии нет - Зеленский побеждает во всех опросах с большим отрывом и команда Порошенко, скорее, рассматривает их уже больше в качестве подготовки к парламентским выборам.

Отметим, что вопреки огромным рейтингам Зеленский по-прежнему остается котом в мешке без четкой программы и политической позиции. Таким образом, реальные дебаты, а не шоу действительно могли бы показать украинцам, каким будет их будущий президент.

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