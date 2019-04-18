Порошенко и Зеленского призвали не устраивать цирк

16:17 18 апреля,

Шоуменство - это хорошо, но людям нужны смыслы

Лидер партии Самопоміч Андрей Садовый на правах морального авторитета призвал кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко не превращать дебаты в шоу.

Желание многих украинцев Садовый озвучил на фейсбук в коротком, но содержательном посте:

Уважаемые господа Порошенко и Зеленский, сегодня последний день, когда идею с проведением «гладиаторских боев» на арене между кандидатами в президенты Украины (и, не дай бог, между их сторонниками) можно отменить. Обращаюсь к вам привести тему дебатов к здравому смыслу и спокойно обменяться аргументами и вопросами в студии.

Ваши попытки любой ценой поразить украинцев нестандартными политтехнологиями и яркой картинкой создают огромные риски, которыми может воспользоваться враг.

Подумайте наконец не о себе, а о своих сторонников, которых вы приглашаете принять участие в этом мероприятии.

Очень надеюсь, что в штабах обоих кандидатов найдутся те, у кого чувство ответственности перевесит бессмысленный авантюризм.

Пост Садового вызвал резонанс и поддержку и пользователей Facebook. Но только у штабов двух кандидатов - те твердо намерены провести "дебаты" в шоу-формате. Они состоятся в пятницу, 19 апреля, а самой встрече двух кандидатов будет предшествовать концерт. Сообщается, что все билеты на дебатное шоу на НСК "Олимпийский" уже реализованы.

При этом, если верить социологии, особого смысла в мероприятии нет - Зеленский побеждает во всех опросах с большим отрывом и команда Порошенко, скорее, рассматривает их уже больше в качестве подготовки к парламентским выборам.

Отметим, что вопреки огромным рейтингам Зеленский по-прежнему остается котом в мешке без четкой программы и политической позиции. Таким образом, реальные дебаты, а не шоу действительно могли бы показать украинцам, каким будет их будущий президент.