Порошенко проиграл дебаты пустой трибуне

Порошенко сам загнал себя в угол / 24 канал

Отчаявшись устроить очные дебаты с Владимиром Зеленский - пока еще действующий президент Петр Порошенко решил провести так называемые дебаты соло. Из-за чего они получились в формате пресс-конференции.

Пресс-конференция Петра Порошенко - тоже очень редкое зрелище, практически штучный товар. В первые четыре года своего правления о их старательно избегал и проводил нечасто. Когда же припекло - после результатов первого тура - Порошенко зачастил на всевозможные мероприятия с участием СМИ, надеясь затащить туда своего оппонента - Владимира Зеленского.

Порошенко и пустота

Однако комик старательно избегает встреч с раненным, но сильным зверем, разумно рассудив, что лучше не вступать в словесные баталии с Порошенко, который на пустопорожней болтовне собаку съел. Не пришел Зеленский и на дебаты 14 апреля на НСК "Олимпийский", куда пришел президент, куча зрителей (сообщается, что около 5000 людей) и охраны.

Порошенко пришел на НСК Олимпийский и провел соло-дебаты

В итоге Порошенко дебатировал с пустой тумбой, изображающей наличие Зе, а также отвечал на вопросы журналистов...

И проиграл дебаты.

Дело в том, что ни на один острый вопрос по существу президент не ответил. А в некоторых - откровенно сел в лужу.

Например, комментируя появление Путина на своей рекламе, которая фактически назвала тех, кто не голосовал за Порошенко (напомним, это 100% - 16%), агентами Кремля, президент смотрелся весьма жалко. А его фраза "это не то, что вы подумали" больше подошла нашкодившему школяру, чем верховному главнокомандующему.

Порошенко работает в формате монолога

Дальнейшее объяснение в стиле: раз Путин сказал, что я худший вариант, значит, - это высшая похвала, - вообще отдает хуторянским синдромом, а также косвенно дает понять, что мнение плешивого московского карлика - истина в последней инстанции. Это фиаско, Петр Алексеевич.

Тоже самое с бизнес-партнером Порошенко и кумом Путина - Медведчуком. Попытка съехать и прицепиться к словам, уходя от сути вопроса - это печально.

Заявление про увольнение то ли агента Кремля, то ли просто вора-коррупционера Семочко - это неплохо, но почему это случилось только сейчас, спустя полгода после того, как стало известно о его деяниях?

Куча обещаний в стиле - только выберите меня - и уже завтра пойдут такие реформы, что вы все прозреете. Дорогой, все это хорошо, но чем же ты был занят пять лет?

А потому фраза - "не ошибается тот, кто ничего не делает", - совсем не про Порошенко, он-то как раз делал, но не то, что обещал в 2014. А потому люди голосуют за кота в мешке, каким вне всяких сомнений является Зеленский, но только не за Петра Порошенко, который имел колоссальный кредит доверия, но все стратил. В таких случаях принято говорить - знал все буквы но не смог назвать слово.