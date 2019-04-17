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Подготовка к дебатам: опубликованы яркие ФОТО

17 апреля, 19:00
Подготовка к дебатам: опубликованы яркие ФОТО - фото 1
Подготовка к дебатам: опубликованы яркие ФОТО

В пятницу, 19 апреля, в равном или неравном бою схлестнутся Порошенко и Зеленский. Проблема лишь в одном: в подготовке поля битвы. Собрали для вас лучшие фото прелюдий НСК к ожидаемому действу.

В день дебатов ожидаются сторонники двух кандидатов, отечественные и зарубежные представители СМИ. Стоит ли говорить, что работа предстоит немалая?

Дебаты 19 апреля: Порошенко поставил новое условие

Подготовку к дебатам решили лично проинспектировать Министр молодежи и спорта Игорь Жданов и глава МВД Арсен Аваков.

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Ради удовольствия двух политиков, молодые парни трудятся не покладая рук. Благо, хоть нет жары.
Подготовка к дебатам: опубликованы яркие ФОТО - фото 179618
Скоро эти трибуны будут забиты до отказа. Менее чем за сутки желающих сходить на дебаты набралось более 20 тыс. человек. И наверняка не все из них будут вести себя прилично.
Подготовка к дебатам: опубликованы яркие ФОТО - фото 179619

Но Игорь Жданов пообещал, что будет сделано все для того, чтобы битва титанов прошла без провокаций.

Подготовка к дебатам: опубликованы яркие ФОТО - фото 179620

Напомним, дебаты между кандидатами еще не состоялись, а миллионы украинцев уже в предвкушении. Не в силах сдержать эмоции, люди склепали эпический трейлер.

Пафосная музыка, решительные кандидаты, еле освещенный НСК…Видео завораживает зрителя уже с первых секунд.

"Титаны наконец-то столкнутся! Они из разных миров, но имеют одну цель – президентство. Битва, которая войдет в историю. НСК Олимпийский, 19 апреля", - пафосно говорится в трейлере.

В общем, смотрите сами.

 

 

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дебаты Выборы президента 2019 Петр Порошенко Владимир Зеленский НСК "Олимпийский" Новости Украина
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