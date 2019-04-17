Подготовка к дебатам: опубликованы яркие ФОТО
В пятницу, 19 апреля, в равном или неравном бою схлестнутся Порошенко и Зеленский. Проблема лишь в одном: в подготовке поля битвы. Собрали для вас лучшие фото прелюдий НСК к ожидаемому действу.
В день дебатов ожидаются сторонники двух кандидатов, отечественные и зарубежные представители СМИ. Стоит ли говорить, что работа предстоит немалая?
Подготовку к дебатам решили лично проинспектировать Министр молодежи и спорта Игорь Жданов и глава МВД Арсен Аваков.
Но Игорь Жданов пообещал, что будет сделано все для того, чтобы битва титанов прошла без провокаций.
Напомним, дебаты между кандидатами еще не состоялись, а миллионы украинцев уже в предвкушении. Не в силах сдержать эмоции, люди склепали эпический трейлер.
Пафосная музыка, решительные кандидаты, еле освещенный НСК…Видео завораживает зрителя уже с первых секунд.
"Титаны наконец-то столкнутся! Они из разных миров, но имеют одну цель – президентство. Битва, которая войдет в историю. НСК Олимпийский, 19 апреля", - пафосно говорится в трейлере.
В общем, смотрите сами.