Подготовка к дебатам: опубликованы яркие ФОТО

19:00 17 апреля,

Подготовка к дебатам: опубликованы яркие ФОТО

В пятницу, 19 апреля, в равном или неравном бою схлестнутся Порошенко и Зеленский. Проблема лишь в одном: в подготовке поля битвы. Собрали для вас лучшие фото прелюдий НСК к ожидаемому действу.

В день дебатов ожидаются сторонники двух кандидатов, отечественные и зарубежные представители СМИ. Стоит ли говорить, что работа предстоит немалая?

Дебаты 19 апреля: Порошенко поставил новое условие

Подготовку к дебатам решили лично проинспектировать Министр молодежи и спорта Игорь Жданов и глава МВД Арсен Аваков.

Ради удовольствия двух политиков, молодые парни трудятся не покладая рук. Благо, хоть нет жары.