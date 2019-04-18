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Выборы 2019: озвучены новые рейтинги

18 апреля, 12:16
Выборы 2019: озвучены новые рейтинги - фото 1
Выборы 2019: озвучены новые рейтинги

Соцгруппа "Рейтинг" опубликовала данные соцопросов о выборах президента. Неожиданно (на самом деле нет) побеждает Владимир Зеленский.

По данным социологов, среди тех, кто точно готов голосовать на выборах взгляды разделились следующим образом: за комика проголосуют 73 % избирателей, за Порошенко – 27 %

Зеленский vs Порошенко: кто сколько тратит на выборы
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Если судить по опросам всех респондентов, то результаты у Зе выходят немножечко ниже – 51, 8 % Но и такой цифры вполне достаточно для победы. А вот за действующего президента готовы голосовать лишь 19 %, столько же процентов еще не определились с выбором, 10 % не намерены идти на выборы вообще.

Напомним, неугомонная Юлия Тимошенко решила посоревноваться с социологами и предсказать исход выборов. Кто же победит по мнению леди Ю?

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Спойлер: Тимошенко не захотела отличаться от других в своих прогнозах и предсказала победу....но об этом потом. Вот что она заявила в первую очередь.

"Все думают о том, что один кандидат всех пугает, что после выборов президента будет Армагеддон, второй кандидат говорит о том, что после выборов все будет зашибись. Не будет ни первого ни второго. После 21 апреля наступит 22 апреля, но отношения людей будут разрушены. Нам надо это прекращать. Нам надо вернуться с политической войны, прекратить этот политический передоз в нашей повседневной жизни", - пафосно начала леди Ю.

И тут же вынесла свой вердит.

"И больше не задавать вопрос, за кого голосовать во втором туре, потому что математика больших чисел уже говорит о том, что во втором туре победит Владимир Зеленский. Это объективная реальность и надо уже думать, как с этим жить дальше", - резюмировала политик.

 
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Петр Порошенко Юлия Тимошенко Выборы президента 2019 Владимир Зеленский Новости Украина
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