Пономарев обвинил американца в воровстве - ВИДЕО
Пономарев обвинил американца в воровстве - ВИДЕО
Украинский певец Александр Пономарев обвинил американского коллегу Артуро Черезо в воровстве своей песни.
Об этом музыкант написал в Facebook.
"Хочет украсть мою песню американец с компаниями! Уже во второй раз! Песню, которую я написал в 2004 году, выложил в YouTube, сейчас перезалили, поскольку качество предыдущей версии было не самым лучшим. И после того началось. Речь о песне "Я люблю тільки тебе". Конечно, буду загонять этих воришек за синие тучи, но ... сам прецедент, я в шоке”, - заявил Пономарев.
Так это или не так – судить читателю.
Вот оригинал.
А вот и предполагаемый плагиат.
Напомним, Лобода украла интимное ФОТО. И выдала за свое.
powered by lun.ua
Другое на тему
Замглавы полиции подал в отставку - ФОТО
Вчера, 19:30
Команда Зе сгоняет бюджетников на День Независимости – СМИ
Вчера, 18:00
Грымчак поедал шаурму, а суд вынес новое решение – ФОТО
Вчера, 16:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
20 июля, 09:00
Загрузка...