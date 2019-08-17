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Пономарев обвинил американца в воровстве - ВИДЕО

Вчера, 22:30
Пономарев обвинил американца в воровстве - ВИДЕО - фото 1
Пономарев обвинил американца в воровстве - ВИДЕО

Украинский певец Александр Пономарев обвинил американского коллегу Артуро Черезо в воровстве своей песни.

Украинец обвинил "Чернобыль" в плагиате – ВИДЕО

Об этом музыкант написал в Facebook.

"Хочет украсть мою песню американец с компаниями! Уже во второй раз! Песню, которую я написал в 2004 году, выложил в YouTube, сейчас перезалили, поскольку качество предыдущей версии было не самым лучшим. И после того началось. Речь о песне "Я люблю тільки тебе". Конечно, буду загонять этих воришек за синие тучи, но ... сам прецедент, я в шоке”, - заявил Пономарев.

Пономарев обвинил американца в воровстве - ВИДЕО - фото 186115

Так это или не так – судить читателю.

Вот оригинал.

А вот и предполагаемый плагиат.

Напомним, Лобода украла интимное ФОТО. И выдала за свое.

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Александр Пономарев плагиат США Шоубиз Звезды
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