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Полторак сменил командующего десантно-штурмовыми войсками

10:40
Вместо Забродского ДШВ возглавил Евгений Мойсюк - фото 1
Вместо Забродского ДШВ возглавил Евгений Мойсюк

В среду, 21 августа, на должность командующего ДШВ ВСУ был назначен генерал-майор Евгений Мойсюк. Он сменит на посту легендарного Михаила Забродского, который стал нардепом девятого созыва от "Европейской солидарности".

На своей странице в Facebook министр обороны Украины Степан Полторак написал о назначении Мойсюка на одну из ключевых должностей.

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По его словам, Забродского прикомандировали в Верховную Раду по результатам проведения внеочередных выборов, поэтому руководителя ДШВ пришлось менять.

"Поздравляю с назначением командующим десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-майора Евгения Мойсюка! Он неоднократно проявлял героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины, поэтому уверен — его опыт позволит развивать и укреплять потенциал десантно-штурмовых войск. Желаю выдержки, сил и мудрости при принятии решений", - написал Полторак.

Мойсюк почти год служил первым замом Забродского, а с 2014 по 2018 год руководил 81-й аэромобильной бригадой. Генерал-майор действительно проявлял свои навыки на войне: с декабря 2014-го он руководил обороной аэропорта имени Сергея Прокофьева, а в 2015-м занимался выводом оттуда личного состава.

Напомним, у Зеленского очень хотели уволить Степана Полторака сразу после победы нового президента на выборах. Тем не менее, сделать это законно не смогли, поскольку комитет разогнанной, но еще не переизбранной Рады отказался оставлять страну без руководства министерством обороны.

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БПП / Европейская Солидарность Степан Полторак Министерство обороны десантники Новости Украина
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