Нормальной еды не будет: судья запретила армии переходить на новые стандарты питания

Судья Мазур встала на сторону отлученной от коррупционных схем фирмы

В пятницу, 2 августа, чиновники министерства обороны Украины попытались обжаловать дебильное решение Окружного административного суда Киева, запрещающее армии реформировать систему питания ВСУ.

Разблокировать реформу не удалось. К такому решению пришла судья Алена Мазур, к которой и попала апелляция минобороны.

На странице Офис Реформ МОУ в Facebook написали о провале попытки разблокировать выполнение приказа №90, в котором речь идет о повсеместной замене стандартов питания.

"Суд 2 августа мы проиграли, ведь судья Мазур не разблокировала приказ №90 о переходе на новое питание. - Итак, скорее всего, что в этом году запланированного перехода воинских частей на нормальную еду не будет. Новое заседание состоится 13 августа по адресу: улица Большая Васильковская, 81. Приглашаем поддержать Армию всех желающих", - написали чиновники минобороны.

Провалу реформы военные обязаны тем, что на новый стандарт питания воинские части переходят, забывая о контрактах с мутными фирмами, которые барыжат непотребными продуктами. Одна из таких конторок и обжаловала законность приказа.

Теперь же новые части, а их по состоянию на июль этого года ровно половина, в этом году нормальной еды не увидят.

Как известно, переход на новую систему питания был начат в прошлом году. Проект опробовали на нескольких ВЧ, после чего внедрили на половину армии.