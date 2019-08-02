война на Донбассе Партия Слуга народа Андрей Богдан Владимир Зеленский

Нормальной еды не будет: судья запретила армии переходить на новые стандарты питания

20:00
Судья Мазур встала на сторону отлученной от коррупционных схем фирмы - фото 1
Судья Мазур встала на сторону отлученной от коррупционных схем фирмы

В пятницу, 2 августа, чиновники министерства обороны Украины попытались обжаловать дебильное решение Окружного административного суда Киева, запрещающее армии реформировать систему питания ВСУ.

Разблокировать реформу не удалось. К такому решению пришла судья Алена Мазур, к которой и попала апелляция минобороны.

Суд по требованию отлученной от бабла фирме заморозил поставки питания в ВСУ

На странице Офис Реформ МОУ в Facebook написали о провале попытки разблокировать выполнение приказа №90, в котором речь идет о повсеместной замене стандартов питания.

"Суд 2 августа мы проиграли, ведь судья Мазур не разблокировала приказ №90 о переходе на новое питание. - Итак, скорее всего, что в этом году запланированного перехода воинских частей на нормальную еду не будет. Новое заседание состоится 13 августа по адресу: улица Большая Васильковская, 81. Приглашаем поддержать Армию всех желающих", - написали чиновники минобороны.

Провалу реформы военные обязаны тем, что на новый стандарт питания воинские части переходят, забывая о контрактах с мутными фирмами, которые барыжат непотребными продуктами. Одна из таких конторок и обжаловала законность приказа.

Теперь же новые части, а их по состоянию на июль этого года ровно половина, в этом году нормальной еды не увидят.

Как известно, переход на новую систему питания был начат в прошлом году. Проект опробовали на нескольких ВЧ, после чего внедрили на половину армии.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
суд ВСУ Министерство обороны военные Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Американцы официально вышли из ДРСМД - фото 1
Штаты вышли из договора с Россией о запрете ракет малой дальности
19:00
"Центрэнерго" начало закупки угля у боевиков "ДНР" - фото 1
Блокада все: после смены руководства "Центрэнерго" начала закупать уголь из "ДНР" (ФОТО)
15:00
Коломойский решает свои проблемы с помощью Барышевского суда - фото 1
Коломойский использует примитивную схему для расправы над оппонентами (ВИДЕО)
11:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Борис Джонсон - друг Украины - фото 1
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
20 июля, 09:00
Загрузка...