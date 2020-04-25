Тищенко обозвал праздником день памяти жертв Чернобыля – ВИДЕО

Тищенко обозвал праздником день памяти жертв Чернобыля – ВИДЕО

"Слуга народа" Николай Тищенко назвал праздником день памяти жертв Чернобылькой катастрофы.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на эфир "НАШ".

"Хочу напомнить, что 26 апреля будет праздник, очень большой, очень важный праздник. Это трагедия, Чернобыльская катастрофа. Не забудьте поздравить, поблагодарить, поклониться в ноги тем людям, которые много-много лет назад защитили нас от этой катастрофы", - заявил нардеп.

На скандальный конфуз уже отреагировали некоторые коллеги политика. В частности, депутат Антон Поляков написал в Telegram следующее:

"Коля-катастрофа. Николай-праздник-26апреля. Шмыгаль перепутал Рождество с Пасхой. А кум Ермака, Николай Тищенко предложил отпраздновать трагедию. И эти люди управляют нашей страной".

Напомним, "Берете надувную куклу": "слуга народа" попал в дикий конфуз – ВИДЕО.