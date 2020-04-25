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Тищенко обозвал праздником день памяти жертв Чернобыля – ВИДЕО

16:30
Тищенко обозвал праздником день памяти жертв Чернобыля – ВИДЕО - фото 1
Тищенко обозвал праздником день памяти жертв Чернобыля – ВИДЕО

"Слуга народа" Николай Тищенко назвал праздником день памяти жертв Чернобылькой катастрофы.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на эфир "НАШ".

"Хочу напомнить, что 26 апреля будет праздник, очень большой, очень важный праздник. Это трагедия, Чернобыльская катастрофа. Не забудьте поздравить, поблагодарить, поклониться в ноги тем людям, которые много-много лет назад защитили нас от этой катастрофы", - заявил нардеп.

На скандальный конфуз уже отреагировали некоторые коллеги политика. В частности, депутат Антон Поляков написал в Telegram следующее:

"Коля-катастрофа. Николай-праздник-26апреля. Шмыгаль перепутал Рождество с Пасхой. А кум Ермака, Николай Тищенко предложил отпраздновать трагедию. И эти люди управляют нашей страной".

Напомним, ерете надувную куклу": "слуга народа" попал в дикий конфуз – ВИДЕО.

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Николай Тищенко Партия Слуга народа Новости Украина
БЕЗ ТАБУ
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