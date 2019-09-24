СНБО оправдал "112 Украина" и NewsOne - ФОТО

СНБО оправдал "112 Украина" и NewsOne

Члены СНБО отказались вводить санкции против телеканалов NewsOne и "112 Украина".

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ СНБО.

Как заявили в совете, просьба ВРУ о заперете каналов была рассмотрена 19 марта 2019 г. Однако с наложением санкций возникли проблемы, поскольку таковые могут иметь место лишь при наличии доказательств о их причастности к террористической деятельности (Закон Украины "О санкциях").

Т. к. СБУ таковые не предоставила, СНБО разрешил "112" и NewsOne продолжить трансляцию.

Напомним, что упомянутые телеканалы, которые традиционно связывают с Виктором Медведчуком, неоднократно обвинялись в прокремлевской пропаганде. Особенно ярко отличился NewsOne, который планировал провести телемост с Россией. Из-за общественного осуждения и внимания правоохранителей впоследствии тот был отменен.

Схожая история сложилась и со 112 каналом. Тот хотел показать документальный фильм о Майдане с описанием событий с точки зрения России.