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СНБО оправдал "112 Украина" и NewsOne - ФОТО

13:32
СНБО оправдал "112 Украина" и NewsOne - фото 1
СНБО оправдал "112 Украина" и NewsOne

Члены СНБО отказались вводить санкции против телеканалов NewsOne и "112 Украина".

Савченко оправдалсь за работу на Медведчука

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ СНБО.

Как заявили в совете, просьба ВРУ о заперете каналов была рассмотрена 19 марта 2019 г. Однако с наложением санкций возникли проблемы, поскольку таковые могут иметь место лишь при наличии доказательств о их причастности к террористической деятельности (Закон Украины "О санкциях").

СНБО оправдал '112 Украина' и NewsOne - ФОТО - фото 188317

Т. к. СБУ таковые не предоставила, СНБО разрешил "112" и NewsOne продолжить трансляцию.

Напомним, что упомянутые телеканалы, которые традиционно связывают с Виктором Медведчуком, неоднократно обвинялись в прокремлевской пропаганде. Особенно ярко отличился NewsOne, который планировал провести телемост с Россией. Из-за общественного осуждения и внимания правоохранителей впоследствии тот был отменен.

Схожая история сложилась и со 112 каналом. Тот хотел показать документальный фильм о Майдане с описанием событий с точки зрения России.

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112. Украина NewsOne СНБО Новости Украина
Украинские новости
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