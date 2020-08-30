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Полиция объявила в розыск организаторов поджога авто журналистов "Схем"

16:00
Полиция ищет организаторов поджога авто "Схем" - фото 1
Полиция ищет организаторов поджога авто "Схем"

В воскресенье, 30 августа, полицейские добавили в розыск двоих наемников, которые участвовали в акции запугивания журналистов-антикоррупционеров. Заказчики этого преступления до сих пор неизвестны.

Как написал на своей странице в Facebook начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, кроме арестованного Броварским судом поджигателя машины водителя "Схем", в составе организованной группировки действовало еще как минимум двое злоумышленников.

Поджог машины "Схем": Аваков уточнил детали

"Ищем двух "джентльменов" за организацию поджога машины программы "Схемы". На следующей неделе им изберут меру пресечения. Надеемся на арест. Полностью рассматриваем их деятельность в составе организованной преступной группы. Журналистам будет сложно установить, в каких группах относились эти мужчины, в каких акциях они участвовали и какие "СМИ" очень активно освещали их деятельность. Устанавливаем заказчиков", - пояснил полицейский.

По словам Небытова, заказчиками преступления были люди, которым выгодно создать напряжение между властью, правоохранителями и журналистским сообществом.

Данные разыскиваемых уже опубликованы на сайте МВД к графе "личности, которые скрываются от органов власти". Ими оказались Юрий Проценко и Дмитрий Ободовский.

Напомним, в ночь на 17 августа неизвестные сожгли машину журналистов "Схем". По словам сотрудника проекта Михаила Ткача, инцидент является делом "людей" Владимира Зеленского, обозленных на расследование "Схем" о кортежах президента.

Кроме того работник СМИ обвинил УГО в слежке за журналистами. В ответ пресс-служба учреждения отвергла эту информацию.

26 августа глава МВД Арсен Аваков заявил о поимке поджигателей машины журналистов "Схем".

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