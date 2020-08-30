Полиция объявила в розыск организаторов поджога авто журналистов "Схем"

Полиция ищет организаторов поджога авто "Схем"

В воскресенье, 30 августа, полицейские добавили в розыск двоих наемников, которые участвовали в акции запугивания журналистов-антикоррупционеров. Заказчики этого преступления до сих пор неизвестны.

Как написал на своей странице в Facebook начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, кроме арестованного Броварским судом поджигателя машины водителя "Схем", в составе организованной группировки действовало еще как минимум двое злоумышленников.

"Ищем двух "джентльменов" за организацию поджога машины программы "Схемы". На следующей неделе им изберут меру пресечения. Надеемся на арест. Полностью рассматриваем их деятельность в составе организованной преступной группы. Журналистам будет сложно установить, в каких группах относились эти мужчины, в каких акциях они участвовали и какие "СМИ" очень активно освещали их деятельность. Устанавливаем заказчиков", - пояснил полицейский.

По словам Небытова, заказчиками преступления были люди, которым выгодно создать напряжение между властью, правоохранителями и журналистским сообществом.

Данные разыскиваемых уже опубликованы на сайте МВД к графе "личности, которые скрываются от органов власти". Ими оказались Юрий Проценко и Дмитрий Ободовский.

Напомним, в ночь на 17 августа неизвестные сожгли машину журналистов "Схем". По словам сотрудника проекта Михаила Ткача, инцидент является делом "людей" Владимира Зеленского, обозленных на расследование "Схем" о кортежах президента.

Кроме того работник СМИ обвинил УГО в слежке за журналистами. В ответ пресс-служба учреждения отвергла эту информацию.

26 августа глава МВД Арсен Аваков заявил о поимке поджигателей машины журналистов "Схем".