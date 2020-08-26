Аваков заявил о поимке поджигателей машины "Схем" - ФОТО

Аваков заявил о поимке поджигателей машины "Схем" - ФОТО

В среду, 26 августа, глава МВД Арсен Аваков заявил о поимке поджигателей машины журналистов "Схем".

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост министра в Twitter.

"Сегодня утром @NPU_GOV_UA задержала в порядке ст.208 УПК жителя Луганщины, который обоснованно подозревается в поджоге авто журналистов @cxemu @radiosvoboda. Изъята одежда злоумышленников, зажигательные шашки, другие доказательства. Продолжаются обыски. Работаем дальше. Детали позже", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

В ночь на 17 августа неизвестные сожгли машину журналистов "Схем".

По словам сотрудника проекта Михаила Ткача, инцидент является делом "людей" Владимира Зеленского, обозленных на расследование "Схем" о кортежах президента.

Кроме того работник СМИ обвинил УГО в слежке за журналистами. В ответ пресс-служба учреждения отвергла эту информацию.