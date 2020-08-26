Поджог машины "Схем": Аваков уточнил детали

Поджог машины Схем: Аваков уточнил детали

В среду, 26 августа, глава Арсен Аваков уточнил детали расследования поджога машины журналистов "Схем".

Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

"Сегодня утром работниками Национальной полиции были задержаны люди, которые организовали поджог автомобиля программы "Схемы" Радио "Свобода". После обысков нашли соответствующие неопровержимые доказательства. Один из них это житель Луганска, сообщник его это киевлянин, еще двое установлены и объявлены в розыск. Следствие будет идти дальше и мы будем информировать. Нападение на журналистов считаем особым видом преступления, в котором государство должно относиться с особым тщанием", - заявил Арсен Аваков.

Что было ранее?

В ночь на 17 августа неизвестные сожгли машину журналистов "Схем". По словам сотрудника проекта Михаила Ткача, инцидент является делом "людей" Владимира Зеленского, обозленных на расследование "Схем" о кортежах президента.

Кроме того работник СМИ обвинил УГО в слежке за журналистами. В ответ пресс-служба учреждения отвергла эту информацию.

26 августа глава МВД Арсен Аваков заявил о поимке поджигателей машины журналистов "Схем".