Полицейские продолжают раздавать подозрения по беспорядкам в Новых Санжарах

За беспорядки в Новых Санжарах накажут местных жителей

Количество людей, которые могут понести ответственность на "народный" бунт из-за прибытия эвакуированных из Китая украинцев, выросло до десяти. Половина подозреваемых находится под домашним арестом.

Как утверждают в полиции Полтавской области, по состоянию на вторник, 3 марта, копы ведут расследование восьми уголовных дел из-за массовых беспорядков.

- Сегодня двум лицам объявили о подозрениях в совершении хулиганских действий и еще двум - в блокировании транспортных коммуникаций, - подчеркнули в ведомстве. - Сейчас полиция расследует производства по части первой статьи 279 УК Украины - "Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия", статьи 293 - "Групповое нарушение общественного порядка", части второй статьи 161 - "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам", а также статьи 348 - "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и статьи 295 - "Призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку".

Как известно, число людей, зараженных коронавируса в мире, по состоянию на сегодня составляет 90 936 человек. От недуга умерли 3117 человек. По количеству случаев заражения лидирует Китай - 80 151. 4812 случаев зафиксировано в Южной Корее, 2036 - в Италии, 1501 - в Иране. После Китая, по количеству погибших, следующий Иран - 66 человек, Италия - 52 и Южная Корея - 28 человек.

Напомним, чрезвычайную опасность штамм COVID-19 представляет для стран типа Украины, где система здравоохранения абсолютно не готова к подобным вызовам не только с материальной стороны, но и со всех других. Руководство МОЗ уже показало свою тотальную безграмотность при планировании и проведении эвакуации украинцев из Уханя, а также не демонстрирует адекватных реакций на возможность прибытия в страну зараженных людей.

Всего же по официальным данным коронавирус поразил 78 767 человек. 23201 пациент полностью выздоровел.

20 февраля в нескольких регионах Украины разгорелись протесты из-за слухов об эвакуации украинцев из Уханя. Наивысшей кульминации "коронабунт" достиг в Новых Санжарах Полтавской области.

На фоне разгоревшихся столкновений, местные депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не привозить в поселок наших сограждан. Позже "уханьцы" все же были доставлены в местный санаторий.