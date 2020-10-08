Покупаем шкаф-купе: особенности разных моделей

За последние годы шкафы-купе практически вытеснили с рынка распашные модели. Они более современные, стильные, эргономичные и практичные.

За счет раздвижного механизма двери не занимают свободное пространство при открывании, поэтому такую мебель можно устанавливать в небольших комнатах. Шкафы-купе производятся в широком ассортименте моделей. Имеют разные цвета и варианты дизайна. При покупке стоит разобраться в конструкциях.

Основные типы конструкций

Шкафы-купе выпускаются разных габаритов, более того, в интернет-магазине «Дубок» можно заказать понравившуюся модель нужной высоты или ширины. Компания сотрудничает с непосредственными производителями, и мебель может быть изготовлена под заказ в индивидуальном дизайне. Но прежде стоит определиться с типом и конфигурацией:

прямая (линейная). Такой шкаф купе является наиболее универсальным, в сравнении с другими моделями, поскольку устанавливать его можно вдоль любой стены в комнате или задвигать в угол. Линейные модели хорошо подходят для узких помещений, так как не занимают много полезного пространства;

угловая. Такая конфигурация носит еще одно название – радиусная. Модели этого типа устанавливаются исключительно в угол. Они самые вместительные, в сравнении с другими видами конструкций. Однако и места для установки требуют больше;

Г-образная. Данные модели являются наиболее эргономичными. Они по максимуму используют пространство угла, оставаясь довольно компактными, в сравнении с обычными угловыми конструкциями. Устанавливают такие шкафы-купе вдоль смежных стен.

Кроме конфигурации, при покупке мебели стоит также обратить внимание на внутреннее наполнение. Выбирают количество и размер отсеков, ориентируясь на имеющийся гардероб.

Если нужно место для хранения костюмов, платьев и длинной верхней одежды, то следует приобретать модель с вместительным по высоте разделом под размещение этих вещей. И наоборот, когда в гардеробе большинство одежды в стиле casual или спортивном, то оптимально подойдет наполнение в виде полочек на разном расстоянии.

«Дубок»: мебель на любой вкус

На стадии выбора шкафа-купе обычно остро встает вопрос о том, где купить. Не в каждом городе есть салоны мебели от нескольких производителей. Ассортимент в стационарных магазинах часто ограничен, а цены взвинчены. Хлопот можно избежать, если заказать шкаф-купе на сайте компании «Дубок».

В продаже представлена современная мебель от ведущих отечественных производителей в большом ассортименте моделей. Выбрать можно шкаф-купе в любую комнату дома: детская, гостиная, спальня. Они доступны в широком разнообразии расцветок и размеров. Цены сформированы в доступном диапазоне, а также клиентам доступна дополнительная выгода в виде бесплатной доставки в любой регион страны и лояльных условий кредитования.