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Пока не уволен Труба: ГБР готовит новое подозрение для Порошенко

11:00
В ГБР снова обещают перевести Порошенко в статус подозреваемого - фото 1
В ГБР снова обещают перевести Порошенко в статус подозреваемого

Клепающие против экс-президента одно уголовное дело за другим детективы бюро расследований собираются объявить о подозрении в незаконном назначении замглавы СВР Сергея Семочко Петру Порошенко.

Об этом заявил глава ведомства Роман Труба, который очень уж хочет успеть до своего увольнения с должности.

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По его словам, очередное уголовное дело против бывшего главы государства затрагивает законность назначения заместителя руководителя службы внешней разведки человека, чья жена является гражданкой России.

- Мы занимаемся доподготовкой проекта подозрения экс-президенту. То есть в действиях президента есть возможный состав преступления. Сейчас происходят выемки и допросы в деле по незаконному назначению Семочко. Если они будут завершены до моего увольнения и следователь подготовит документ, он будет направлен в прокуратуру, - отметил Труба.

Пока ещё директор ГБР утверждает, что производство по Семочко стало уже 14-м по счету, где детективы копают под лидера "Европейской солидарности".

Как известно, с момента своего возвращения в страну, сразу же после поражения Порошенко на выборах, Портнов начал катать заявы однокашнику своего протеже Андрея Богдана Роману Трубе.

В итоге ГБР "возбуждалось" по каждому пункту заявлений, а детективы начали расследовать аж 13 уголовных дел, где экс-президент значился свидетелем. Теперь же его могут перевести в статус подозреваемого.

Напомним, Семочко сам является фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в госизмене и возможном участии Семочко в приостановке "процедуры госзакупок перитонеального диализа для тяжелобольных пациентов".

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Петр Порошенко Роман Труба ГБР уголовное дело Сергей Семочко Новости Украина
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