Подозреваемые в убийстве Шеремета. Кто эти люди? (ДОПОЛНЯЕТСЯ)

Подозреваемые в убийстве Шеремета. Кто эти люди?

В четверг, 12 декабря, стали известны имена подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это ветеран АТО Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко, доброволец Петр Киян и экс-участница АТО Яна Дугарь. Разбираемся, кто эти люди.

Андрей Антоненко

Андрей Антоненко - украинский музыкант ("Риффмастер"). Музыкальную карьеру начал в 2000-х. В 2003 г. стал сооснователем коллектива Riffmaster, исполняющего rock acoustic hooligans. В 2007 г. вышел первый альбом группы.

В 2017 г. подписал контракт с ВСУ. Позже стал сержантом. Самую большую популярность ему принесла песня "Тихо прийшов, тихо пішов" , которую многие считают гимном АТОшников.

В последние годы постоянно выступал перед ветеранами украинско-российской войны.

12 декабря 2019 г. был обвинен в убийстве Павла Шеремета, о чем он сам сообщил в Facebook.

На данный момент на защиту Антоненко выступил лидер "Сичи" Евгений Карась.

Юлия Кузьменко

Юлия Кузьменко - волонтер, военный фельдшер. Судя по анкете в Facebook, девушка окончила университет Богомольца, после чего работала некоторое время в Детском центре кардиологии и кардиохирургии МОЗ.

Петр Киян

Петр Киян - доброволец, парень Юлии Кузьменко.

Яна Дугарь

Яна Дугарь - ветеран АТО. По версии следствия вела фотосъемку в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие.