Подозреваемые в убийстве Шеремета. Кто эти люди? (ДОПОЛНЯЕТСЯ)
В четверг, 12 декабря, стали известны имена подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это ветеран АТО Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко, доброволец Петр Киян и экс-участница АТО Яна Дугарь. Разбираемся, кто эти люди.
Андрей Антоненко
Андрей Антоненко - украинский музыкант ("Риффмастер"). Музыкальную карьеру начал в 2000-х. В 2003 г. стал сооснователем коллектива Riffmaster, исполняющего rock acoustic hooligans. В 2007 г. вышел первый альбом группы.
В 2017 г. подписал контракт с ВСУ. Позже стал сержантом. Самую большую популярность ему принесла песня "Тихо прийшов, тихо пішов" , которую многие считают гимном АТОшников.
В последние годы постоянно выступал перед ветеранами украинско-российской войны.
12 декабря 2019 г. был обвинен в убийстве Павла Шеремета, о чем он сам сообщил в Facebook.
На данный момент на защиту Антоненко выступил лидер "Сичи" Евгений Карась.
Петр Киян
Петр Киян - доброволец, парень Юлии Кузьменко.