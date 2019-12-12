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Подозреваемые в убийстве Шеремета. Кто эти люди? (ДОПОЛНЯЕТСЯ)

17:42
Подозреваемые в убийстве Шеремета. Кто эти люди? - фото 1
Подозреваемые в убийстве Шеремета. Кто эти люди?

В четверг, 12 декабря, стали известны имена подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это ветеран АТО Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко, доброволец Петр Киян и экс-участница АТО Яна Дугарь. Разбираемся, кто эти люди.

Полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета – ФОТО

Андрей Антоненко

Андрей Антоненко - украинский музыкант ("Риффмастер"). Музыкальную карьеру начал в 2000-х. В 2003 г. стал сооснователем коллектива Riffmaster, исполняющего rock acoustic hooligans. В 2007 г. вышел первый альбом группы.

В 2017 г. подписал контракт с ВСУ. Позже стал сержантом. Самую большую популярность ему принесла песня "Тихо прийшов, тихо пішов" , которую многие считают гимном АТОшников.

В последние годы постоянно выступал перед ветеранами украинско-российской войны.

12 декабря 2019 г. был обвинен в убийстве Павла Шеремета, о чем он сам сообщил в Facebook.

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На данный момент на защиту Антоненко выступил лидер "Сичи" Евгений Карась.

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Юлия Кузьменко
Юлия Кузьменко - волонтер, военный фельдшер. Судя по анкете в Facebook, девушка окончила университет Богомольца, после чего работала некоторое время в Детском центре кардиологии и кардиохирургии МОЗ.
Подозреваемые в убийстве Шеремета. Кто эти люди? (ДОПОЛНЯЕТСЯ) - фото 192726

 

Петр Киян

Петр Киян - доброволец, парень Юлии Кузьменко.

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Яна Дугарь
Яна Дугарь - ветеран АТО. По версии следствия вела фотосъемку в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие.
Подозреваемые в убийстве Шеремета. Кто эти люди? (ДОПОЛНЯЕТСЯ) - фото 192729
Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. От взрыва журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.
Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве работника СМИ.
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