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Поджог машины журналистки: СБУ нашла заказчика

09:24
Поджог машины журналистки: СБУ нашла заказчика - фото 1
Поджог машины журналистки: СБУ нашла заказчика

СБУ нашла заказчика поджога машины журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В заказе преступления подозревается житель Львова, ранее судимый и известный в криминальном мире за контрабандные схемы и хищения топлива на Львовской железной дороге. По одной из версий, для преступных целей он привлек полицейского, который в свою очередь подобрал исполнителя поджога.

Поджог машины журналистки: СБУ нашла заказчика - фото 195654

Однако "схвачен" заказчик преступление пока лишь виртуально. На данный момент он пребывает за границей; правоохранители принимают все меры для его экстрадиции.

"Решается вопрос о направлении в суд ходатайства об избрании возможному заказчику меры пресечения в виде содержания под стражей. Работнику полиции - ходатайство о предоставлении разрешения на задержание и доставку в суд с целью рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", - уточняет пресс-служба СБУ.

Напомним, 30 января во Львове неизвестный сжег машину журналистки "Радио Свобода". Позже он был задержан правоохранителями.

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Львов СБУ Новости Украина
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