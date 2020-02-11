Поджог машины журналистки: СБУ нашла заказчика

Поджог машины журналистки: СБУ нашла заказчика

СБУ нашла заказчика поджога машины журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В заказе преступления подозревается житель Львова, ранее судимый и известный в криминальном мире за контрабандные схемы и хищения топлива на Львовской железной дороге. По одной из версий, для преступных целей он привлек полицейского, который в свою очередь подобрал исполнителя поджога.

Однако "схвачен" заказчик преступление пока лишь виртуально. На данный момент он пребывает за границей; правоохранители принимают все меры для его экстрадиции.

"Решается вопрос о направлении в суд ходатайства об избрании возможному заказчику меры пресечения в виде содержания под стражей. Работнику полиции - ходатайство о предоставлении разрешения на задержание и доставку в суд с целью рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", - уточняет пресс-служба СБУ.

Напомним, 30 января во Львове неизвестный сжег машину журналистки "Радио Свобода". Позже он был задержан правоохранителями.