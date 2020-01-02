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Подозреваемых по делу Шеремета отправили на следственный эксперимент без адвокатов

22:20
Менты повезли Кузьменко, Антоненко и Дугарь на следственный эксперимент - фото 1
Менты повезли Кузьменко, Антоненко и Дугарь на следственный эксперимент

Мусора, которым Аваков поручил как можно быстрее разобраться с расследованием дела об убийстве Павла Шеремета, не останавливаются на достигнутых зашкварах и стараются всеми силами делать вид, что ничего критичного для них не произошло, а производство якобы не шито белыми нитками.

В четверг, 2 января, Влад Добош, адвокат Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве гражданина России Павла Шеремета, сообщил о том, что его экстренно уведомили о проведении следственного эксперимента.

Убийство Шеремета: адвокат Яны Дугарь развалил "доказательства" ментов

По словам юриста, сегодня в 17:00 ему и коллегам, которые представляют интересы Яны Дугарь, а также Андрея Антоненко, пришло письмо от следователя о том, что в 18:00 подозреваемые будут принимать участие в следственном эксперименте.

Само собой, столь поздно об этом мусора сообщили для того, чтобы адвокаты не смогли подъехать на место. По крайней мере, Риффмастер и Дугарь остались без права на защиту. У Добоша же сорваться и прибыть к милиционерам получилось.

Кроме того, как утверждает адвокат, мусора до сих пор не дали ему ознакомиться с материалами уголовного дела в полном объеме. Видео, по которому собираются проводить эксперимент, не дали даже посмотреть. Также Добош отметил, что по-хорошему, эксперимент нужно проводить в 2:40 ночи - во время, когда, как указывают копы, закладывали взрывчатку под машину Алены Притулы.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве работника СМИ.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.

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Юлия Кузьменко адвокат Андрей Антоненко (Riffmaster) Убийство Шеремета уголовное дело Новости
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