Под Запорожьем в пожаре задохнулась мать с детьми – ФОТО
В четверг, 2 января, г. Токмак Запорожской области из-за пожара погибла мать с двумя маленькими детьми.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"В Запорожской области в больнице умерли двое детей 2015 и 2018 рождения, которые вечером 2 января получили отравление продуктами горения при пожаре в квартире четырехэтажного дома в г. Токмак. Также в реанимационное отделение в тяжелом состоянии госпитализирована мать детей", - говорится в сообщении.
Позже стало известно, что женщина не смогла пережить полученных травм. По факту ЧП полиция открыла уголовное производство ("Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" ч.2 ст.270 УКУ).
Напомним, на Черниговщине три ребенка отравились неизвестным веществом. Один из них скончался. По данным источника, инцидент произошёл 8 декабря. В 16 : 30 детей в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение Новгород-Северской центральной районной больницы. Через два часа один из мальчиков умер. Дальше читайте на БЕЗ ТАБУ.