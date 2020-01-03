Под Запорожьем в пожаре задохнулась мать с детьми – ФОТО

Под Запорожьем в пожаре задохнулась мать с детьми – ФОТО

В четверг, 2 января, г. Токмак Запорожской области из-за пожара погибла мать с двумя маленькими детьми.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В Запорожской области в больнице умерли двое детей 2015 и 2018 рождения, которые вечером 2 января получили отравление продуктами горения при пожаре в квартире четырехэтажного дома в г. Токмак. Также в реанимационное отделение в тяжелом состоянии госпитализирована мать детей", - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что женщина не смогла пережить полученных травм. По факту ЧП полиция открыла уголовное производство ("Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" ч.2 ст.270 УКУ).