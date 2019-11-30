Под Ужгородом задержали фуру с 370 кг героина - ФОТО, ВИДЕО

Под Ужгородом задержали 370 кг героина - ВИДЕО

Украинские пограничними на границе со Словакией задержали грузовик с 370 кг героина.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Грузовик направлялся на выезд из Украины под управлением нашего соотечественника через пункт пропуска "Ужгород". Транспортным средством перевозился груз фанеры и по документам его должны были доставить в Германию….. В результате дальнейшего совместного осмотра вместе с представителями таможни нашли спрятанные наркотики внутри листов клееной фанеры", - говорится в сообщении.

В общей сложности было изъято около 374 килограмм наркотических веществ.

Напомним, на Львовщине силовики раскрыли крупный наркокартель. Во время спецоперации были изъяты 46 кг наркотиков и задержаны 19 участников преступной группы. Одним из глав преступной пирамиды был местный депутат - глава местной территориальной общины (имя не называется - прим. ред.). Подробности читайте по ссылке.

Одним из глав пирамиды был местный депутат - глава местной территориальной общины (имя не называется - прим. ред.).

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