Под Ужгородом задержали фуру с 370 кг героина - ФОТО, ВИДЕО
Украинские пограничними на границе со Словакией задержали грузовик с 370 кг героина.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"Грузовик направлялся на выезд из Украины под управлением нашего соотечественника через пункт пропуска "Ужгород". Транспортным средством перевозился груз фанеры и по документам его должны были доставить в Германию….. В результате дальнейшего совместного осмотра вместе с представителями таможни нашли спрятанные наркотики внутри листов клееной фанеры", - говорится в сообщении.
В общей сложности было изъято около 374 килограмм наркотических веществ.
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