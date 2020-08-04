Под Полтавой перевернулась цистерна с 20 тоннами нефти - ФОТО

Под Полтавой перевернулась цистерна с 20 тоннами нефти - ФОТО

В понедельник, 3 августа, под Полтавой перевернулась цистерна с 20 тоннами нефти.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"3 августа в 11:15 в Чутовском районе на 388 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский водитель грузового автомобиля «ДАФ» во время движения зацепил дорожный отбойник и съехал на обочину, в результате чего цистерну данного авто развернуло и она повредила автомобиль. По предварительной информации в цистерне находилась около 20 тонн нефти", - говорится в сообщении.

О пострадавших ничего сообщается. На месте ликвидации последствий ЧП принимали участие 2 команды ГСЧС.

Напомним, что…

22 ноября 2019 г. в акватории Одесской области судно "Дельфи" село на мель. В июне 2020 г. стало известно, что из корабля выливается нефть. Со временем маслянистое пятно разлива достигло значительных размеров и приблизилось к пляжу с отдыхающими. В следующие месяцы предпринимались неоднократные попытки поднять танкер, однако все они окончились провалом.