На Хмельниччине иномарка протаранила скорую, пострадали 9 человек

На Хмельниччине иномарка протаранила скорую, пострадали 9 человек

В пятницу, 24 июля, в г. Каменец-Подольский Хмельницкой области иномарка Honda Accord протаранила "скорую помощь". В результате ДТП пострадали 9 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Безотлагательно к месту происшествия прибыл дежурный караул спасателей 5 Государственной пожарно-спасательной части. Как выяснилось, в результате автокатастрофы в салоне легкового автомобиля зажатыми оказались три человека. Бойцы ГСЧС оперативно приступили к деблокированию пострадавших с помощью специнструмента. Водителя и двух пассажиров легковушки передали медикам. Всего на момент ДТП в салоне Honda Accord находилось четыре человека, а в "скорой" пятеро. Все пострадавшие были госпитализированы для оказания помощи", - говорится в сообщении.

На данный момент правоохранители устанавливают причину ДТП.

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