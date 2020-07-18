Владимир Зеленский Карантин в Украине война на Донбассе Досье

Под Одессой в ДТП погибли 6 человек: Все подробности

18 июля, 12:30
Под Одессой в ДТП погибли 6 человек: Все подробности - фото 1
Под Одессой в ДТП погибли 6 человек: Все подробности

В субботу, 18 июля, под Одессой погибли 6 человек, еще 3 были госпитализированы.

В России сгорел автобус с десятками украинцев (ФОТО)

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"18 июля в 7:46 в ГСЧС поступила информация о том, что на автодороге Одесса - Рени, вблизи с. Сафьяны Измаильского района, произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли 6 человек и 3 госпитализированы, из них 1 ребенок 2018 г.р. Спасатели с использованием специального оборудования изъяли погибших и смыли остатки топлива с проезжей части автодороги", - говорится в сообщении.

Под Одессой в ДТП погибли 6 человек: Все подробности - фото 202911

Для ликвидации последствий происшествия от ГСЧС привлечены 6 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, под Киевом произошло ДТП с участием человека, похожего на президента корпорации "Roshen" Вячеслава Москалевского. Одного из пострадавших в итоге госпитализировали с травмами рук, ног и головы.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
ДТП Одесская область Новости Украина ГСЧС
Без табу
Другое на тему
Французские ученые успешно загрузили данные ящиков "МАУ" - фото 1
Французские ученые успешно загрузили данные из ящиков "МАУ"
Вчера, 21:39
Новый глава НБУ пообещал "щемить" Коломойского: Названа причина - фото 1
Новый глава НБУ пообещал "щемить" Коломойского: Известно за что
Вчера, 20:50
Украина готова ко второй волне эпидемии COVID-19 – Зеленский - фото 1
Украина готова ко второй волне эпидемии COVID-19 – Зеленский
Вчера, 18:12
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
28 июня, 19:30