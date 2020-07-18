Под Одессой в ДТП погибли 6 человек: Все подробности

12:30 18 июля,

Под Одессой в ДТП погибли 6 человек: Все подробности

В субботу, 18 июля, под Одессой погибли 6 человек, еще 3 были госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"18 июля в 7:46 в ГСЧС поступила информация о том, что на автодороге Одесса - Рени, вблизи с. Сафьяны Измаильского района, произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли 6 человек и 3 госпитализированы, из них 1 ребенок 2018 г.р. Спасатели с использованием специального оборудования изъяли погибших и смыли остатки топлива с проезжей части автодороги", - говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий происшествия от ГСЧС привлечены 6 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, под Киевом произошло ДТП с участием человека, похожего на президента корпорации "Roshen" Вячеслава Москалевского. Одного из пострадавших в итоге госпитализировали с травмами рук, ног и головы.