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Соцсети: глава Roshen сбил велосипедистов и уехал с места ДТП (ФОТО)

21:40
Вячеслав Москалевский якобы протащил велосипедистов по асфальту - фото 1
Вячеслав Москалевский якобы протащил велосипедистов по асфальту

В четверг, 16 июля, у села Ходосивка под Киевом произошло ДТП с участием человека, похожего на президента корпорации Roshen Вячеслава Москалевского.

Элитный Audi Q7 с номерными знаками AA4007PH, зарегистриованный на главу корпорации Петра Порошенко "Рошен", подрезал одного из инструкторов группы велосипедистов, запцепив его зеркалом.

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После инцидента спортсмены догнали "Ауди" и пытались остановить водителя-нарушителя, но он решил сбежать с места ДТП, протащив двоих человек по асфальту.

Соцсети: глава Roshen сбил велосипедистов и уехал с места ДТП (ФОТО) - фото 202846

О ЧП с участием президента Roshen написали представители Echelonvelo на странице организации в Facebook.

"Двигались колонной велосипедистов в количестве 40 человек… За 500 метров до перекрестка возле ТЦ Мануфактура нас обогнало авто Audi Q7 AA4007PH, подрезав с левой стороны и зацепив зеркалом одного из инструкторов, - отметили велосипедисты. - После этого инструкторы догнали автомобиль и двое велосипедистов стали перед машиной, чтобы заблокировать ей проезд до прибытия полиции. Но водителя это не остановило отнюдь! Он увидел зеленый свет и решил переехать двух человек, проволочив их пару метров по асфальту, и скрыться с места ДТП. Каким-то чудом ребята остались живы и не искалеченные, весь удар на себя приняли велосипеды, которые полностью разрушены".

Соцсети: глава Roshen сбил велосипедистов и уехал с места ДТП (ФОТО) - фото 202849

Одного из спортсменов в итоге госпитализировали с травмами рук, ног и головы.

Соцсети: глава Roshen сбил велосипедистов и уехал с места ДТП (ФОТО) - фото 202845

В виновнике аварии они опознали Вячеслава Москалевского, а доказательством его вины служит то, что эта машина оформлена на Roshen.

Соцсети: глава Roshen сбил велосипедистов и уехал с места ДТП (ФОТО) - фото 202850
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Roshen ДТП авария пострадавший Киевская область Новости Украина
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